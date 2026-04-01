El nuevo llamado del Presidente Kast a los estudiantes tras hechos de violencia escolar

Luego de anunciar dos nuevas medidas para mitigar las consecuencias del alza de combustibles, el Presidente José Antonio Kast envió un nuevo mensaje a los estudiantes.

Esto, a propósito de los recientes y continuos hechos de violencia en contextos escolares. Entre ellos, el fatal ataque de un alumno a una inspectora y la detención de un estudiante portando un arma de fuego al ingreso de su establecimiento.

“Hago un llamado a los jóvenes a que también asuman que este es un periodo crítico y necesitamos toda la colaboración. Hoy día necesitamos que los jóvenes respeten a sus profesores”, subrayó el Mandatario.

“Lo que hemos visto en estos días es dramático. Y lo que hemos visto después del asesinato de la inspectora en Calama, es que la violencia está en los establecimientos escolares ”, continuó.

“Tenemos que todos ser responsables de parar esto. Los padres apoderados, los directores, los profesores, pero sobre todo los alumnos. Tiene que haber un cambio de actitud importante”, concluyó.