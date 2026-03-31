El cuaderno de atacante de Calama: “El objetivo son los niños de primero básico y además quien se cruce”

En el Juzgado de Garantía de Calama, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, detalló los planes que estaban escritos en un cuaderno del imputado H.M.L. (18), quien realizó un ataque en las inmediaciones del Instituto Obispo Silva Lezaeta, terminando con la vida de una inspectora del establecimiento.

Desde el Ministerio Público indicaron que el joven de 18 años será acusado de un homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.

En la audiencia, el fiscal Peña indicó los cargos de la formalización; de ello relató los escritos incautados al imputado, quien tenía detalle a detalle la planificación del ataque que planeaba.

En el cuaderno donde llevó registro del ataque que planeaba, H.M.L. denominó el día como “Dies irae”, escrito en latín que se traduce como “día de ira” . En ello, proyectaba como fecha límite el 15 de mayo de 2026, fijando como lugar el Instituto Obispo Silva Lezaeta, por su accesibilidad y conocimiento de las instalaciones.

Según explicó el fiscal jefe de Calama, el joven de 18 años escribió que el motivo era “odio, capitalismo, misantropía”. Además, especificó que se trataba de un ataque individual, sin cómplices ni incitadores.

Asimismo, en el cuaderno especificaba que en inicio serían de una a cuatro víctimas, pero el “idílico” eran ocho por el “impacto a nivel nacional”. Según leyó el fiscal, el joven indicó que “no pretendo sobrevivir; en caso de hacerlo, perseguiré de forma activa la muerte en reclusión”.

En esa línea, el agresor apuntó las ventajas de sobrevivir como “impacto” y “más fama”, mientras que en los contras identificó el “arresto”, “cadena perpetua”, “vergüenza” y “consecuencias”.

Además, planeó su muerte, indicando que si quería que un carabinero le dispare, requiere “pistola o arma”, lo que calificó como “no realista”. También detalló otros métodos para quitarse la vida si es que escapaba del instituto, aunque esto último lo destacó como “improbable”.

Es posteriormente que el fiscal relató que en el cuaderno se lee que “el objetivo de ataque eran los niños de primero básico y además quien se cruce”. En los escritos decía que los niños más pequeños eran un “blanco fácil para maximizar bajas” y que ellos eran “puros”.

Finalmente, el persecutor indicó que el imputado cumplió etapas de su plan el 27 de marzo de 2026, a las 10.40 horas.