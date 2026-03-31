SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El cuaderno de atacante de Calama: “El objetivo son los niños de primero básico y además quien se cruce”

    El joven de 18 años acusado por la fatal agresión en las inmediaciones del Instituto Obispo Silva Lezaeta, detalló por escrito que planeaba un ideal de ocho víctimas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En el Juzgado de Garantía de Calama, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, detalló los planes que estaban escritos en un cuaderno del imputado H.M.L. (18), quien realizó un ataque en las inmediaciones del Instituto Obispo Silva Lezaeta, terminando con la vida de una inspectora del establecimiento.

    Desde el Ministerio Público indicaron que el joven de 18 años será acusado de un homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.

    En la audiencia, el fiscal Peña indicó los cargos de la formalización; de ello relató los escritos incautados al imputado, quien tenía detalle a detalle la planificación del ataque que planeaba.

    En el cuaderno donde llevó registro del ataque que planeaba, H.M.L. denominó el día como “Dies irae”, escrito en latín que se traduce como “día de ira”. En ello, proyectaba como fecha límite el 15 de mayo de 2026, fijando como lugar el Instituto Obispo Silva Lezaeta, por su accesibilidad y conocimiento de las instalaciones.

    Según explicó el fiscal jefe de Calama, el joven de 18 años escribió que el motivo era “odio, capitalismo, misantropía”. Además, especificó que se trataba de un ataque individual, sin cómplices ni incitadores.

    Asimismo, en el cuaderno especificaba que en inicio serían de una a cuatro víctimas, pero el “idílico” eran ocho por el “impacto a nivel nacional”. Según leyó el fiscal, el joven indicó que “no pretendo sobrevivir; en caso de hacerlo, perseguiré de forma activa la muerte en reclusión”.

    En esa línea, el agresor apuntó las ventajas de sobrevivir como “impacto” y “más fama”, mientras que en los contras identificó el “arresto”, “cadena perpetua”, “vergüenza” y “consecuencias”.

    Además, planeó su muerte, indicando que si quería que un carabinero le dispare, requiere “pistola o arma”, lo que calificó como “no realista”. También detalló otros métodos para quitarse la vida si es que escapaba del instituto, aunque esto último lo destacó como “improbable”.

    Es posteriormente que el fiscal relató que en el cuaderno se lee que “el objetivo de ataque eran los niños de primero básico y además quien se cruce”. En los escritos decía que los niños más pequeños eran un “blanco fácil para maximizar bajas” y que ellos eran “puros”.

    Finalmente, el persecutor indicó que el imputado cumplió etapas de su plan el 27 de marzo de 2026, a las 10.40 horas.

    Más sobre:CalamaFormalizaciónInstituto Obispo Silva Lezaeta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida

    “Una señal super preocupante”: Bachelet critica decisión del gobierno de Kast de pedir la renuncia a directora de SernamEG

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    Pese a resistencia de Chile Vamos: republicanos pide al gobierno cumplir promesa de “Chao Préstamo”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría detecta más de 1.400 funcionarios reincidentes en irregularidades con licencias médicas y revela patrón de conductas reiteradas

    Contraloría detecta más de 1.400 funcionarios reincidentes en irregularidades con licencias médicas y revela patrón de conductas reiteradas

    2.
    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    3.
    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Patricio Cabello, experto en bienestar juvenil: “Lo de Calama da cuenta de una urgente necesidad de atender la salud mental”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    “Una señal super preocupante”: Bachelet critica decisión del gobierno de Kast de pedir la renuncia a directora de SernamEG
    Chile

    “Una señal super preocupante”: Bachelet critica decisión del gobierno de Kast de pedir la renuncia a directora de SernamEG

    Directora removida de SernamEG: “Lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia”

    Pese a resistencia de Chile Vamos: republicanos pide al gobierno cumplir promesa de “Chao Préstamo”

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos
    Negocios

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos

    Ganancias de Blanco y Negro se disparan en 2025 entre la venta de Falcón, Solari y la condonación de multas e intereses

    Mercado ve Imacec de febrero de hasta 1,3% luego de la publicación de los datos sectoriales

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes
    Tendencias

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia
    El Deportivo

    Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia

    Romelu Lukaku entra en rebeldía tras quedarse en Bélgica y Napoli amenaza con apartarlo del club

    “Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida
    Cultura y entretención

    José Carreras llega a Gran Arena Monticello con el Tour de Despedida

    La pausa que se tomó el histórico Mario Mutis al interior de Los Jaivas

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán
    Mundo

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    China y Pakistán plantean propuesta para alto al fuego en Irán, reabrir Ormuz e iniciar negociaciones de paz

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre
    Paula

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa