Steinert defiende disolución de Unidad Estratégica: “No es mi intención desarmar equipos, pero sí quiero unificar criterios”

La ministra Trinidad Steinert defendió la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, y afirmó que “no es mi intención desarmar equipos, pero sí quiero unificar criterios”.

Este martes se conoció la disolución de la Unidad Estratégica, la cual se encargaba de integrar los datos de instituciones como Carabineros, PDI y otros organismos vinculados a seguridad.

Según explicó la ministra “esa unidad, como la llaman, y que puede llevar a errores, era de tres personas. Dos de ellas, efectivamente, se desvinculan, y una de ellas renuncia”, a la vez que detalló que “esta unidad realizaba funciones que realizan otras unidades”.

“Lo que estamos haciendo acá es unificar criterios en una sola (unidad), que es necesario para hacer un trabajo coherente”, sostuvo la ministra apuntando que “yo entiendo que las antiguas autoridades quisieran mantener el status quo que tenían en este ministerio, pero yo vengo con otra intencionalidad, con otra política de seguridad, y espero que se entienda”.

Finalmente, Steinert enfatizó que “no es mi intención desarmar equipos, sino unificar criterios”.

Desalojo de cerro Chuño

La ministra que se encuentra de visita en Arica además se refirió a la situación del Cerro Chuño apuntando que se realizará un operativo previo al desalojo.

“Ver si es que efectivamente encontramos algunos otros elementos destinados a cometer delitos. Y para que el día en que se realice este desalojo, efectivamente no tengamos sorpresas y los Carabineros y la Policía de investigaciones no corran un riesgo en cuanto a su vida”, agregó.

La ministra además agregó que "tenemos que ver que aquellas familias en donde tengamos niños, por ejemplo, puedan estar ubicados en alguna parte de la región“, enfatizando que ”son etapas realizadas de forma muy responsable, pero lo importante acá es que esto se tiene que hacer”.

Finalmente según expresó, “Arica tiene que volver a tener la seguridad que tenía años atrás, y un mecanismo es que aquellos territorios que se encuentran tomados de alguna forma, vuelvan a la normalidad, y en definitiva empecemos a recuperar territorios”.