“Indócil”: lanzan obras completas de la poesía de Eugenia Brito

Una versión modificada y corregida por la autora. Una mirada a la propia trayectoria poética, a los momentos en los que se situó su creación. Este fue el ejercicio que tuvo que desarrollar la poeta, ensayista, investigadora, crítica cultural y docente Eugenia Brito, para su más reciente volumen Indócil. Poesía reunida (1984-2021), publicado por Ediciones Los Libros del Cardo. Obra completa que tiene la particularidad de ser la versión definitiva, corregida y en retrospectiva de su poesía.

Referente de la poesía política, urbana y feminista del siglo XX, Eugenia Brito reformuló el género desde un lenguaje experimental, mutable y constantemente en afrenta con la violencia, el poder y la marginación, abriendo los espacios de la metrópolis para ubicar a la mujer como protagonista. Violencia que parece permanecer en versos que no pierden vigencia: “‘Perforarán tu rostro, cegarán tus ojos’. Por ellos miro, contesté” (El rostro, 1984).

“‘La ardiente sed de un cuerpo por llegar a ser signo’. Ese es el verso que define mi poética. La búsqueda de un signo, un signo político desde mi cuerpo. Y lo hago desde la poesía”, señala Eugenia Brito, a lo que suma que “una búsqueda que es muy propiamente mía, es cuál es el cuerpo verdadero de una, que encuentro que es una pregunta enigmática; porque hay un sitio más domesticado que otro”.

Sobre el contexto de producción de sus primeras obras, recuerda, “escribí en un momento en que no se podía hablar de las cosas, que estaba prohibido, que realmente te podían tomar presa, ser torturada o muerta. No, no podía hablar exactamente lo que pasaba, entonces había un lenguaje un poco cifrado y velado”.

Indócil. Poesía reunida (1984-2021) será presentado este viernes 8 de diciembre a las 19:00 hrs. en la Furia del Libro, a cargo de la crítica literaria Patricia Espinosa y de la docente e investigadora Malva Vásquez.

Libros de Eugenia Brito

En cuanto a poesía, su primer libro es Vía Pública (Editorial Universitaria, 1984), al que le siguen Filiaciones (Ediciones Van, 1986), Emplazamientos (Cuarto Propio, 1991), Dónde Vas (Cuarto Propio, 1998), Extraña Permanencia (Cuarto Propio, 2004), Oficio de Vivir (Cuarto Propio, 2008), la plaquette A Contrapelo (Editorial Cuadro de Tiza, 2012) y Veinte Pájaros (La Joyita Editorial, 2021).

Desde su trabajo como crítica cultural, destaca Campos Minados. Literatura Post Golpe en Chile (Cuarto Propio,1990).

Eugenia Brito recibió la Beca Guggenheim en 1989 y la del Departamento de Creación de Artes Visuales de la Universidad de Chile en 1992 por su libro Emplazamientos, siendo galardonada, por este mismo, con el Premio Municipal de Literatura de Santiago.

