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    Así fue la visita del Presidente Kast al portaaviones nuclear “USS Nimitz” de EE.UU.

    Según Prensa Presidencia, la visita permitió al Presidente conocer de primera fuente el funcionamiento de uno de los buques militares más relevantes del mundo, -que realiza su última misión antes de ser retirada de la flota activa-, fortaleciendo los vínculos de cooperación e intercambio entre Chile y Estados Unidos en materias de defensa, seguridad y colaboración estratégica.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    El Presidente Kast, realizó una visita oficial en Valparaíso al portaaviones USS Nimitz, uno de los principales buques de la Armada de Estados Unidos y símbolo de su capacidad de proyección estratégica a nivel global, donde el mandatario pudo constatar las capacidades tecnológicas, logísticas y operativas de esta plataforma naval.

    La actividad comenzó en el terminal FBO Aerocardal, desde donde el Mandatario se trasladó vía aérea hacia la nave, acompañado por los ministros de Defensa Nacional, Fernando Barros, el de Cancillería, Francisco Pérez Mackenna, el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez Aguirre, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar Romero, y varias autoridades civiles y militares vinculadas al área de la defensa nacional.

    Durante su visita, el Presidente participó de una sesión informativa de seguridad antes del embarque y, posteriormente, una vez a bordo del USS Nimitz, fue recibido por la dotación de la embarcación y sus altos mandos.

    En la instancia, el Jefe de Estado observó parte de las operaciones aéreas desarrolladas en la cubierta de vuelo del portaaviones, interiorizándose sobre el funcionamiento de las maniobras de despegue y aterrizaje de aeronaves embarcadas, además de recorrer el puente de mando de la nave, donde recibió una exposición técnica sobre sus capacidades de operación, comando y despliegue.

    La visita permitió al Presidente conocer de primera fuente el funcionamiento de una de las embarcaciones militares más relevantes del mundo, fortaleciendo los vínculos de cooperación e intercambio entre Chile y Estados Unidos en materias de defensa, seguridad y colaboración estratégica.

    Más sobre:Portaaviones de EE.UU.Gerald FordUSS NimitzGuerra en Irán

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