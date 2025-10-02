Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Tras postergar su show del pasado 28 de septiembre en el Movistar Arena, debido a que su vocalista M. Shadows fue diagnosticado con un hematoma en las cuerdas vocales, la banda Avenged Sevenfold anunció su nueva fecha en Chile.

Será el próximo 24 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde los íconos californianos del heavy metal sellarán su su regreso a Chile con su gira “Life is a but a dream...”

El concierto, por lo demás, contará con la participación especial de Mr Bungle, la agrupación de Mike Patton que también hace un par de días había suspendido su escala en Santiago y Viña del Mar, programadas para este octubre.

La venta de entradas en Ticketmaster.cl inicia con la Preventa Fans exclusiva para el público que compró su ticket para las fechas reagendadas de Avenged Sevenfold y Mr. Bungle en Santiago y Viña del Mar.

¿Cómo funciona? El comprador del ticket deberá contar con un usuario en Ticketmaster (de no contar con uno, deberá crear una cuenta en www.ticketmaster.cl). La ticketera automáticamente enviará un mail al correo inscrito por el usuario con un código único que le permitirá comprar hasta 6 tickets. El código será válido sólo durante la Preventa Fans que inicia el lunes 6 a las 12:00 hasta las 11:59 am del martes 7 de octubre. Si no recibes tu código, contacta a Fan Support de Ticketmaster.

La venta general será el 7 de octubre en el mismo sistema.