Culto

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

Desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre, la 14ª Primavera del Libro ofrecerá una programación con decenas de actividades abiertas a todos los públicos. Conversatorios, cuentacuentos, talleres, presentaciones de libros, música en vivo con Chini.png, Seba Alfaro, Felipe Ignorante, Banda Porota y Volantín, además del clásico Round de ilustración, darán vida a la programación de esta edición, que se desarrollará en el Parque Estadio Nacional, a pasos del Metro Estadio Nacional (L6).

Por 
Equipo de Culto
© Hisashi Tanida

El Parque Estadio Nacional será el escenario de la 14ª Primavera del Libro, feria de libros organizada por Editoriales de Chile, que se llevará a cabo entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre con acceso liberado. Durante tres días, la feria reunirá a más de 230 editoriales independientes y universitarias de distintas regiones de Chile y países de Latinoamérica, y tendrá una programación cultural gratuita con más de 70 actividades para todos los públicos.

El evento contará con cuatro espacios para la programación: Escenario principal, Espacio recreativo, Espacio Quillay y Espacio Peumo, que recibirán conversatorios, presentaciones de libros, talleres creativos, cuentacuentos y actividades familiares. Además, como es tradición, se realizará el Round de ilustración, uno de los hitos más esperados de la feria, donde destacados artistas se enfrentarán en duelos creativos a partir de temáticas propuestas por el público. Este año, la música en vivo vuelve a cerrar las noches de cada jornada en la Primavera del Libro a cargo de destacadas y destacados artistas nacionales.

La programación de la 14ª Primavera del Libro comenzará el viernes 3 de octubre a las 12:00 horas con una ceremonia oficial que contará con la presencia de autoridades e invitados del ecosistema del libro. En esta instancia se hará la entrega del Premio a la Labor Editorial, un reconocimiento anual a una editorial de la asociación, votado por los sellos miembros de Editoriales de Chile. Durante la misma jornada, a las 18:00 horas, se realizará el conversatorio A cuatro décadas del boom del rock latino en Chile, que reunirá a Julio Osses, Cristóbal González Lorca, Emiliano Navarrete, Nelson González, Paula Libuy y Johanna Watson en un diálogo sobre música y memoria.

A las 19:00 horas, en el Escenario Principal, iniciará una conversación con Bernardita Bravo, recientemente reconocida en la categoría Cuento de los premios Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por su libro Voraz, publicado por La Pollera Ediciones. Hacia el fin de la tarde se realizará el happy hour literario, instancia en que las editoriales ofrecerán descuentos y promociones especiales en sus stands de 20:00 a 21:00 horas. Esta iniciativa será acompañada por la presentación del músico chileno Felipe Ignorante a las 20:00 horas en el Escenario principal.

El sábado 4 de octubre estará marcado por actividades para públicos de todas las edades. A las 11:00 horas, la editorial Calcetines Animados presentará el Viajando por el mundo en kamishibai con cuatro cuentos, incluyendo dos novedades de la editorial: Otra selva y Muchos perros, instancia ideal para niños y niñas. A las 12:00 horas, las familias también tendrán un espacio musical junto a la Banda Porota, con un concierto especialmente diseñado para las infancias.

Durante la tarde, a las 15:00 horas, se desarrollará el conversatorio Crimen y poder en la narrativa policial chilena, organizado por LOM Ediciones, en el que Juan Ignacio Colil, Paula Ilabaca, Sonia González y Nicolás Ferraro dialogarán sobre los vínculos entre la violencia, el poder e injusticia en la narrativa policial. A las 17:00 horas iniciará el esperado Round de ilustración, y a las 18:00 horas la escritora Arelis Uribe compartirá estrategias de escritura breve en el taller Mostrar la hilacha. El cierre de la jornada estará a cargo de la premiada artista Chini.png, quien se presentará en el escenario principal a las 20:00 horas.

La programación del domingo 5 de octubre comenzará a las 12:00 horas con la música infantil de Volantín, seguida a las 13:00 horas por el conversatorio Cultura en Chile. ¿Por qué a los candidatos no les importa?, organizado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, con la participación de Carla Pinochet, Francisca Márquez, Mario Rojas y Pepe Auth. A las 15:00 horas, el foco estará puesto en la literatura con perspectiva de género en el conversatorio Nuevas miradas en la literatura lésbica nacional, a cargo de Invertido Ediciones. Más tarde, a las 17:00 horas, se vivirá un nuevo Round de ilustración, mientras que a las 18:00 horas se desarrollará la charla La fuerza de la crónica: nuevas voces, nuevas plumas, con Juan Pablo Meneses, Claudio Broitman y Bernardita García, organizado por Libros del Amanecer. La jornada continuará a las 19:00 horas con el conversatorio Escritoras en el Chile de hoy, organizado por Montacerdos Ediciones, que reunirá a Lorena Amaro, Alejandra Moffat, Juana Inés Casas, Rafaela Lahore y María José Bilbao en un diálogo sobre la literatura contemporánea escrita por mujeres. Finalmente, a las 20:00 horas, la música de Seba Alfaro marcará el cierre de la feria.

Escenarios Quillay y Peumo concentrarán los lanzamientos de la Primavera del Libro

El viernes 3 de octubre, la programación del escenario Quillay comenzará a las 16:00 horas con la presentación de El viajero onírico de Colmena Editores (Perú). Más tarde, a las 18:00 horas, Ilustraverde llevará al escenario Peumo el lanzamiento con show de títeres Mamíferos endémicos de Chile.

El sábado 4 de octubre, a las 11:00 horas en Peumo, Editorial Universitaria abrirá la jornada con la presentación de 1831: año de sangre. La guerra entre Balmaceda y el Congreso Nacional, seguido a las 12:00 horas por Asiática Ediciones, que lanzará Entre kimonos y K-dramas: el soft power en la cultura y su impacto en Chile. En Quillay, a las 17:00 horas, la editorial Sa Cabana presentará el libro Retratos del paisaje y en el mismo escenario, a las 19:00 horas, se lanzará a las 20:00 horas, Editorial Universidad de La Serena lanzará la Biografía de Gabriela Mistral.

El domingo 5 de octubre el escenario Quillay iniciará su programación a las 12:00 horas con el lanzamiento de Paciencia de Ediciones Minilupa. A las 15:00 horas, Santiago-Ander Editorial lanzará El chico que moría todos los días. Pensar a Kurt Cobain en el siglo XXI. Luego, a las 17:00 horas en Peumo, Montacerdos Ediciones compartirá la presentación de Viajes, espejismos y rebeldías: el XIX latinoamericano en Peregrino transparente, del escritor colombiano Juan Cárdenas. Finalmente, en el escenario Quillay, a las 18:00 horas, Altamira Editorial lanzará El mundo es grande y jamás llegarás.

Toda la programación de la 14ª Primavera del Libro estará disponible en www.primaveradellibro.cl y a través de las redes sociales @primaveradellibro y @editorialesdechile. Además, durante los tres días la feria también contará con una variada oferta de carros de comida para pasar el día en el recinto.

Encuentros Profesionales: Industria e internacionalización rumbo a Frankfurt 2027

El miércoles 1 y jueves 2 de octubre, entre las 9:30 y las 14:00 horas, se realizarán los Encuentros Profesionales en el marco de la 14a Primavera del Libro, organizados en alianza con el Magíster en Edición de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales y ProChile. Esta instancia reunirá a representantes de distintos países para reflexionar sobre la internacionalización del libro chileno, a dos años de que Chile sea País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027.

El programa (dirigido a libreros/as, editores/as, bibliotecarios/as, entre otros actores del ecosistema del libro) incluye conversatorios, rondas de negocios y presentaciones de experiencias internacionales, con invitados de la Feria de Editores (Argentina), las distribuidoras La Coop (Argentina) y La Diligencia (Colombia) y la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara (México), entre otros. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de septiembre a través de este formulario. Los Encuentros Profesionales se llevarán a cabo en la Facultad de Comunicación y Letras, Universidad Diego Portales (Vergara 240, Santiago).

Coordenadas

14ª Primavera del Libro

Parque Estadio Nacional, Av. Grecia 2001, Ñuñoa (Metro Estadio Nacional, L6)

Viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025

Accesos por: Av. Grecia, desde la estación de Metro Estadio Nacional y Av. Pedro de Valdivia

Horarios:

Viernes: 11:00 a 21:00 horas

Sábado y domingo: 11:00 a 20:00 horas

Acceso liberado

Organiza: Editoriales de Chile

Apoyan: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Instituto Nacional de Deportes; Facultad de Comunicaciones y Letras UDP; ProChile.

Medios asociados: Radio Concierto, El Ciudadano, Radio USACh y LaRata.cl

