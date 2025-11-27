Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

El movimiento urbano chileno vive uno de sus momentos más relevantes. El reconocido artista Cris MJ, una de las voces más influyentes y exitosas de la nueva generación, lanzó ayer junto al artista colombiano Wescol su esperado single “Chica Galáctica”, una colaboración que ya comienza a posicionarse como uno de los estrenos más potentes del año y que consolida la unión creativa entre Chile y Colombia dentro del género.

El lanzamiento, disponible desde ayer en todas las plataformas digitales, sorprendió a los fanáticos por su estética fresca, moderna y de proyección internacional. “Chica Galáctica” ofrece una fusión de ritmos urbanos contemporáneos, melodías envolventes y una producción cuidada al detalle, elevando la propuesta musical de ambos artistas.

Pero este nuevo single es solo la antesala de una noticia histórica. Cris MJ anunció ayer su concierto en el Estadio Nacional el próximo 10 de abril, donde se convertirá en el primer artista urbano chileno en presentarse en el recinto más importante del país, un escenario reservado tradicionalmente para estrellas de talla mundial.

Este anuncio representa un logro sin precedentes para la industria local y un reflejo del crecimiento meteórico de Cris MJ, quien, en pocos años, ha pasado de los estudios independientes a ubicarse en la primera línea del panorama urbano latinoamericano.

“El show del 10 de abril promete una producción de gran envergadura: un montaje técnico de nivel internacional, invitados sorpresas, un setlist que recopila sus mayores éxitos y una puesta en escena diseñada para proyectar al urbano chileno hacia un nuevo estándar de espectáculos masivos. La presentación en el Estadio Nacional busca no solo celebrar la trayectoria del artista, sino también abrir un camino para las nuevas generaciones de talentos urbanos del país”, dice un comunicado.

Las coordenadas de venta de entradas y ubicaciones se difundirán la próxima semana.