BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    El artista chileno acaba de lanzar su nuevo single y se alista para llegar hasta el mayor coliseo del país como el primer número urbano local en saltar en solitario a ese escenario.

    Por 
    Equipo de Culto
    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    El movimiento urbano chileno vive uno de sus momentos más relevantes. El reconocido artista Cris MJ, una de las voces más influyentes y exitosas de la nueva generación, lanzó ayer junto al artista colombiano Wescol su esperado single “Chica Galáctica”, una colaboración que ya comienza a posicionarse como uno de los estrenos más potentes del año y que consolida la unión creativa entre Chile y Colombia dentro del género.

    El lanzamiento, disponible desde ayer en todas las plataformas digitales, sorprendió a los fanáticos por su estética fresca, moderna y de proyección internacional. “Chica Galáctica” ofrece una fusión de ritmos urbanos contemporáneos, melodías envolventes y una producción cuidada al detalle, elevando la propuesta musical de ambos artistas.

    Pero este nuevo single es solo la antesala de una noticia histórica. Cris MJ anunció ayer su concierto en el Estadio Nacional el próximo 10 de abril, donde se convertirá en el primer artista urbano chileno en presentarse en el recinto más importante del país, un escenario reservado tradicionalmente para estrellas de talla mundial.

    Este anuncio representa un logro sin precedentes para la industria local y un reflejo del crecimiento meteórico de Cris MJ, quien, en pocos años, ha pasado de los estudios independientes a ubicarse en la primera línea del panorama urbano latinoamericano.

    “El show del 10 de abril promete una producción de gran envergadura: un montaje técnico de nivel internacional, invitados sorpresas, un setlist que recopila sus mayores éxitos y una puesta en escena diseñada para proyectar al urbano chileno hacia un nuevo estándar de espectáculos masivos. La presentación en el Estadio Nacional busca no solo celebrar la trayectoria del artista, sino también abrir un camino para las nuevas generaciones de talentos urbanos del país”, dice un comunicado.

    Las coordenadas de venta de entradas y ubicaciones se difundirán la próxima semana.

    Más sobre:Chris MJEstadio NacionalMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    La gripe aviar vuelve a encender las alertas: Minsal refuerza vigilancia tras primera muerte humana en Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué
    Chile

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Las razones de por qué el fiscal judicial de la Suprema aún no ha suspendido al ministro Simpertigue

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza
    Negocios

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Ganancias de Quiñenco al tercer trimestre suben impulsadas por venta de acciones de Nexans

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile
    El Deportivo

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Utrecht por una nueva fecha de la fase de liga de la Europa League

    Daniel Garnero se refiere a la operación que afrontará una figura de la UC: “Esperemos que le hayan encontrado solución”

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión
    Mundo

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
    Paula

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no