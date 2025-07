Crítica de discos: Paloma Mami no convence; Wet Leg y Justin Bieber mejoran

*Paloma Mami - Códigos de muñeka

En el mundo del pop cuatro años suponen una eternidad. Es el tiempo transcurrido desde Sueños de Dalí, el álbum debut de Paloma Mami, a su vez distante de sus primeros pasos, los exitosos singles Not steady y No te enamores de mí en 2018. En el intertanto tuvo una discreta participación en el Festival de Viña del Mar 2023, una oportunidad perdida de consagración. Este año el hashtag #FreePalomaMami promovido por fans, acusó a Sony Latin Music de congelar su carrera. El disco estaba listo en septiembre pasado, pero las estrategias promocionales postergaron un lanzamiento, donde la artista chileno-estadounidense se acomoda a los dictámenes del sello.

Si en el debut no había espacios para colaboraciones, ahora cede notoriamente. Como resultado, el álbum ofrece una dualidad: una cara fiestera, combustible y predecible en cortes como Dosis junto a Marcianeke e Ithan NY, y Síntomas de soltera acompañada de Pailita y El Jordan 23. El material bajo su territorio marca punto aparte, más sofisticado y sugerente en términos de pluma.

Imagina, por ejemplo, revela una historia de amor y deseo entre mujeres en el margen de una relación heterosexual, con elegante R&B. Códigos de muñeca corrobora que Paloma Mami persiste en el retrato de una súper estrella encapsulada, como si tuviéramos la suerte de ser contemporáneos. Si algo exuda su obra es distancia y frialdad.

*Wet Leg - Moisturizer

La banda británica Wet Leg abandonó el formato dúo para convertirse en quinteto tras el convincente debut homónimo de 2022, que generó una ola de optimismo en la prensa coterránea, sugiriendo a Rhian Teasdale y Hester Chambers como portadoras de una buena nueva en formato indie rock, una expectativa completamente desmesurada. El disco estaba bien, pero nada para cambiar curso alguno.

Moisturizer expone a Teasdale como letrista en busca de empalmes generacionales, un nexo olvidado por el género en la medida que ha envejecido. El proceso de enamoramiento en un entorno queer treintañero abre nuevas narrativas, mientras otras piezas eligen de sparring a los hombres heterosexuales.

No quedan muy bien parados en Catch these fists, una oferta de combos a un galán odioso, en tanto Mangetout corretea y ningunea a otro. La nueva alineación revela de inmediato un montaje diferente en las canciones. Sin perder la contención y las economías compositivas, cada instrumento marca su presencia delineando una compacta configuración de tres guitarras, bajo y batería.

Los nuevos miembros se suman en los créditos para redondear un disco más macizo que afilado, sin rellenos, interesante en cuanto a conectar contingencia generacional, mediante ensoñación amorosa y hastío.

*Justin Bieber - Swag

La trayectoria de Justin Bieber tiene algo de The Truman Show (1998), en la medida que hemos sido testigos de su despegue fogueado en Youtube, el rápido estrellato, y la consiguiente transformación de su personalidad en un arco con distintas fases entre chico adorable, plomazo, y joven que necesita ayuda.

El súper astro canadiense del pop es paradigmático de esta era hiperconectada, y a la vez miembro de una vieja tradición de las estrellas más masivas, donde las fronteras entre lo público y lo privado son difusas.

Swag, séptimo título, supera el nivel recuperado en Justice (2021), tras el paso en falso de Changes (2020). Los insertos a modo de terapia donde conversa con el comediante e influencer Druski, reflejan esa línea donde Bieber expone fragilidades y problemas atingentes a redes sociales.

Musicalmente Swag expresa un rasgo que no ha cambiado en todos estos años: es un músico en pleno sentido del término y un cantante de talento. Con la guitarra acústica como guía en varias canciones, explora construcciones atípicas, las que levantan cortes como Yukon y Butterflies. Los ochentas son aludidos con clase en First place, All I can take, Sweet spot, 405 y Too long. Un descarnado blues aflora en Glory voice memo -una intensa nota de voz con guitarra-, hasta desnudarse en el soul acústico de Devotion.

Con 31 años, Justin Bieber es un veterano del pop disfrutando de sus destrezas.