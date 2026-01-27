Danilo Pérez, Michel Petrucciani, Red Garland y Joe Zawinul: últimas fechas del ciclo “Maestros del piano” en Zoco
El ciclo de jazz de verano organizado por el espacio de Lo Barnechea avanza hacia su tramo final, con cuatro conciertos que revisitan el legado de figuras esenciales del género a través de lecturas contemporáneas a cargo de destacados músicos de la escena chilena: desde Orion Lion Trío y Felipe Riveros Trío hasta Hugo Naranjo Trío y la emblemática La Marraqueta. Entradas en Punto Ticket.
El Centro para las Artes Zoco retoma este jueves 29 de enero su Ciclo de Jazz de Verano: Maestros del piano, con una programación dedicada a las figuras que transformaron el piano en el jazz moderno y expandieron sus fronteras estéticas, culturales y políticas.
Cuatro conciertos, hasta el 19 de febrero próximo, recorren el legado de Danilo Pérez, Michel Petrucciani, Red Garland y Joe Zawinul, a través de lecturas contemporáneas a cargo de destacados músicos de la escena chilena.
Luego de un inicio marcado por los homenajes a Chick Corea, Herbie Hancock y McCoy Tyner, el ciclo entra en su segunda parte profundizando en distintas estéticas del jazz: desde los cruces afro-latinoamericanos y el lirismo más íntimo, hasta el hard bop y la fusión que redefinió el sonido del siglo XX. En todos los casos, el piano aparece como eje creativo, espacio de riesgo y motor de innovación.
La programación se reactiva este jueves 29 de enero, a las 20:00 horas, con un homenaje a Danilo Pérez, figura clave del jazz contemporáneo y referente de un lenguaje que integra jazz moderno, ritmos afro-latinos y una dimensión humanista profundamente marcada. El concierto estará a cargo del Orion Lion Trío, liderado por el pianista y compositor Orion Lion (Orión Morales), cuya propuesta cruza identidad territorial, improvisación colectiva y una mirada situada del jazz como lenguaje global.
El ciclo continúa el 5 de febrero, en el mismo horario, con un concierto dedicado a Michel Petrucciani, pianista francés cuya obra breve e intensa se caracteriza por un lirismo luminoso y una energía vital inconfundible. Su legado será revisitado por Felipe Riveros Trío, en una lectura íntima y expresiva que recorre desde el bebop hasta la balada introspectiva.
El 12 de febrero (20 h), el foco estará en Red Garland, figura fundamental del hard bop y pianista clave del histórico quinteto de Miles Davis. Su swing elegante, su uso distintivo del block chords y su profundo vínculo con el blues serán abordados por Hugo Naranjo Trío, en una propuesta que dialoga con la tradición desde cruces poco habituales, incorporando el jazz manouche y la música de raíz.
El cierre del ciclo, el 19 de febrero (20 h), estará dedicado a Joe Zawinul, compositor y tecladista fundamental del siglo XX y alma creativa de Weather Report. Este homenaje estará a cargo de La Marraqueta, agrupación clave del jazz chileno, cuyo “jazz criollo” —una fusión de jazz, electrónica y ritmos de la cueca y la tonada— dialoga de manera natural con el espíritu experimental y fronterizo que Zawinul imprimió a la historia del género.
