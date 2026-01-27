Danilo Pérez, Michel Petrucciani, Red Garland y Joe Zawinul: últimas fechas del ciclo “Maestros del piano” en Zoco

El Centro para las Artes Zoco retoma este jueves 29 de enero su Ciclo de Jazz de Verano: Maestros del piano, con una programación dedicada a las figuras que transformaron el piano en el jazz moderno y expandieron sus fronteras estéticas, culturales y políticas.

Cuatro conciertos, hasta el 19 de febrero próximo, recorren el legado de Danilo Pérez, Michel Petrucciani, Red Garland y Joe Zawinul, a través de lecturas contemporáneas a cargo de destacados músicos de la escena chilena.

Luego de un inicio marcado por los homenajes a Chick Corea, Herbie Hancock y McCoy Tyner, el ciclo entra en su segunda parte profundizando en distintas estéticas del jazz: desde los cruces afro-latinoamericanos y el lirismo más íntimo, hasta el hard bop y la fusión que redefinió el sonido del siglo XX. En todos los casos, el piano aparece como eje creativo, espacio de riesgo y motor de innovación.

La programación se reactiva este jueves 29 de enero, a las 20:00 horas, con un homenaje a Danilo Pérez, figura clave del jazz contemporáneo y referente de un lenguaje que integra jazz moderno, ritmos afro-latinos y una dimensión humanista profundamente marcada. El concierto estará a cargo del Orion Lion Trío, liderado por el pianista y compositor Orion Lion (Orión Morales), cuya propuesta cruza identidad territorial, improvisación colectiva y una mirada situada del jazz como lenguaje global.

El ciclo continúa el 5 de febrero, en el mismo horario, con un concierto dedicado a Michel Petrucciani, pianista francés cuya obra breve e intensa se caracteriza por un lirismo luminoso y una energía vital inconfundible. Su legado será revisitado por Felipe Riveros Trío, en una lectura íntima y expresiva que recorre desde el bebop hasta la balada introspectiva.

El 12 de febrero (20 h), el foco estará en Red Garland, figura fundamental del hard bop y pianista clave del histórico quinteto de Miles Davis. Su swing elegante, su uso distintivo del block chords y su profundo vínculo con el blues serán abordados por Hugo Naranjo Trío, en una propuesta que dialoga con la tradición desde cruces poco habituales, incorporando el jazz manouche y la música de raíz.

El cierre del ciclo, el 19 de febrero (20 h), estará dedicado a Joe Zawinul, compositor y tecladista fundamental del siglo XX y alma creativa de Weather Report. Este homenaje estará a cargo de La Marraqueta, agrupación clave del jazz chileno, cuyo “jazz criollo” —una fusión de jazz, electrónica y ritmos de la cueca y la tonada— dialoga de manera natural con el espíritu experimental y fronterizo que Zawinul imprimió a la historia del género.