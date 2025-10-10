Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Nada tiene sentido, Dios también es palestino. Luego de un gran regreso a la música con Bien tu Mal, Mariana Montenegro y Milton Mahan, los Dënver, siguen deleitándonos con nuevas canciones. Esta vez, se trata de A Pedacitos, una faceta sonoramente más suave, cercana al soul y al R&B, con profunda intención lírica, donde ambos artistas exploran sus potenciales en la construcción de la pieza.

“Nos interesaba mostrar lo que han evolucionado nuestros intereses musicales en este tiempo. Nos encantan las canciones para la pista de baile, pero los momentos más introspectivos a veces te permiten reflexionar desde lugares más personales y, en este caso, ayudaba el mood a descubrir una lírica más visceral, más cruda, y así encontrar el punto en el que las reflexiones de uno se encuentran con lo que sucede en el mundo, y cómo eso nos afecta”, cuenta Milton Mahan sobre este proceso de Dënver.

La decisión de presentarla como segundo sencillo en este esperado regreso recae en eso: “Tiene una personalidad muy diferente a Bien tu Mal. Queremos ir enseñando de a poco este paisaje de canciones que estamos preparando, que son muy variadas entre sí”, nos dice Mariana Montenegro respecto al track trabajado junto a Nico Parra de Black Vitamina, con batería a cargo de Guille Salort desde Argentina, Pablo Jara en guitarras y Franz Mesko en el saxo.

Narrativo y poético, A Pedacitos es un single que rescata esa esencia de Dënver que tan bien conocemos, como si estuviéramos de regreso en el imaginario de éxitos indie como ‘Lo Que Quieras’, pero con todo el recorrido, la experiencia y el aprendizaje de los años que han transcurrido, justo en vísperas de la década de Sangre Cita, último disco lanzado por el dúo antes de su hiatus.

Mientras sonaba Nick Hakim, Mac Miller, Prince, Rupert Holmes y Steely Dan, fue armándose esta novedad que agrandará el universo visual de Dënver, esta vez con un video a cargo del integrante de la banda, Milton Mahan, junto a Juan Maturana y Plátano Films, a estrenarse este viernes 10 de octubre.

“Queríamos transmitir el contenido poético de la canción y el concepto de pedacitos; por eso la presencia del kintsugi y los sugerentes planos cerrados. Por otro lado, esta visualidad más deslavada, con una paleta de colores muy acotada, fue una muy buena aliada para representar la organicidad de la canción”, asegura Montenegro, mientras Mahan apunta a “mostrarnos a nosotros más vulnerables, salirse un poco del personaje, pues también hace bien para reconocerse en el tiempo”.

A Pedacitos será una de las buenas nuevas que sonará en las espectaculares fechas que Dënver prepara para este fin de mes: Halloween en Tromaundos Valparaíso el 31 de octubre en un concierto larga duración, además de un paso por Open Blondie el 1 de noviembre en Club Hípico, Santiago.

