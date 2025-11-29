BLACK SALE $990
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    El Teatro Teletón fue nuevamente escenario del inicio de las 27 horas de solidaridad, donde Mario Kreutzberger pidió a las autoridades ayuda para instaurar un Día del Apoyo Nacional a la cruzada. "Sería nuestro Acción de Gracias", aseguró el histórico animador.

    Por 
    Lya Rosen

    En una transmisión conjunta de los canales de Anatel, a las 22:00 de este viernes se dio el puntapié inicial a las 27 horas de amor de la Teletón, la cruzada solidaria que lidera Mario Kreutzberger, Don Francisco, y que este año busca superar la meta de $40.502.617.946.

    Esta comenzó con una presentación especial, donde los niños embajadores de los últimos años -entre ellos el pequeño símbolo de este 2025, Alan García-, se embarcaron en una misión especial para unir los corazones de los chilenos.

    Todo esto bajo la guía del capitán del equipo de Copa Davis, Nicolás Massú, y haciendo referencias a espacios de TV, como el nacional Mea Culpa y la estadounidense Stranger Things, además de la inteligencia artificial pidiéndole ayuda Chat GPT.

    Para luego pasar a la transmisión desde el Teatro Teletón y a una obertura musical a cargo de artistas nacionales, como Nicole, Pancho Sazo (Congreso), Roberto Márquez (Illapu), Kanela, Denisse Malebrán y Polimá Westcoast, entre otros.

    Tras esto, animadores de la televisión chilena, encabezados por María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, le dieron la bienvenida al escenario a Mario Kreutzberger, quien nuevamente llamó a la unidad nacional.

    Esto luego de saludar a las autoridades presentes, entre ellas el presidente Gabriel Boric, y los candidatos a sucederlo en La Moneda: Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos), en el segundo cara a cara entre ambos abanderados tras la primera vuelta de las elecciones.

    La petición de Mario Kreutzberger

    En su alocución, Don Francisco aprovechó de recordar la historia de la cruzada y su papel en ella, en especial en los minutos iniciales de su transmisión televisiva. “Hace 47 años, casi medio siglo, siempre he estado aquí, al inicio de la Teletón. Solo falté un año, cuando hicimos virtualmente la Teletón por la pandemia, si recuerdan, desde mi casa”, afirmó.

    Para luego recordar que “a pesar de todas las dificultades de la pandemia, nuestros médicos, nuestros profesionales, técnicos, asistentes hicieron todo lo posible para atender los pacientes y lo lograron”.

    Además aprovechó de recalcar que la Teletón se ha transformado en un movimiento social solidario de unidad nacional, “que es muy importante para el país”, junto con agradecer a todos los que participan en ella y, tras recordar que en solo 35 días cumple 85 años de edad, poner en suspenso su participación en 2026.

    A esta altura del calendario, uno no puede garantizar la presencia el próximo, que sería la Teletón 48. Llevamos medio siglo sirviendo a la discapacidad en Chile gracias a la participación de todo un país”, afirmó el animador.

    “Quiero remarcar lo que hemos hecho juntos que es único, extraordinario y yo podría decir mundial. Un ejemplo de solidaridad. Comenzamos con una vieja casona en la calle Huérfano de la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, donde se atendía al 5% de los niños de Santiago en plena época de la poliomielitis”.

    Pero no todo fueron recuerdos, ya que Kreutzberger también se refirió al futuro de la Teletón y se atrevió a apelar directamente a la próxima autoridad nacional para instaurar una jornada de apoyo a la cruzada.

    “Quisiera pedir al gobierno que comienza y a las autoridades, los senadores y diputados, que nos ayudaran a establecer el primer sábado de la semana de diciembre como el Día del Apoyo Nacional a la Teletón y que el día siguiente, el domingo, fuera el Día de la Familia”, pidió.

    “Porque podríamos transformar ese fin de semana en el fin de semana de Acción de Gracias nuestro, para que todo el país se una a pesar de todas las dificultades, de todas las diferencias. Porque cuando lo hacemos somos un solo corazón”, señaló.

    Así dio inicio a las 27 horas que buscan superar la recaudación del año pasado, apelando a los chilenas y chilenas con diferentes historias de quienes han sido atendidos por el instituto de rehabilitación, junto a las presentaciones de artistas locales e internacionales como Cristián Castro, Emmanuel y Yuri.

