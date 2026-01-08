El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

Antes de que triunfara en los Premios Emmy y se convirtiera en una de las mayores sorpresas del streaming de 2025, The Pitt enfrentó un período difícil.

Meses antes de su estreno, la familia de Michael Crichton –el creador de ER– demandó a Warner Bros. Television por incumplimiento de contrato. La acción se sustentaba en que, tras no haber llegado a acuerdo para realizar un reboot del drama médico emitido entre 1994 y 2009, el estudio “simplemente trasladó la serie de Chicago a Pittsburgh, la rebautizó como The Pitt y siguió adelante sin atribución ni compensación alguna para Crichton y sus herederos”.

Warrick Page

Según el escrito, se habría cometido una “traición personal” a la amistad de 30 años entre el fallecido realizador y John Wells –showrunner de la serie original y uno de los cerebros de The Pitt–, y se trataría de “un intento de robar a sus herederos el fruto de una de sus mayores creaciones”. La compañía no guardó silencio y emitió una declaración en que aseguraba que la demanda “carece de fundamento, ya que The Pitt es una serie nueva y original”.

Esa polémica fue motivo de análisis entre los especialistas (los críticos accedieron a diez de sus 15 episodios anticipadamente). The New York Times planteó que “a pesar de todas las similitudes”, la ficción protagonizada por Noah Wyle “en realidad no es un revival ni un reboot”. Por el contrario, The Guardian apuntó que “es comprensible el revuelo” y agregó que “como espectador (...) la principal causa de molestia es que The Pitt no es ni de lejos tan efectiva (como ER)”.

¿Cómo se convirtió, entonces, en uno de los principales fenómenos de la televisión del último año? Su tanda de 15 capítulos –emitida semanalmente entre enero y abril de 2025– fue incrementando su popularidad entre los espectadores y se ganó el corazón de la crítica y la industria, que valoraron la alquimia generada entre su frenético ritmo, sus poderosas actuaciones y la humanidad de su historia.

Warrick Page

Nueve meses después del final de su temporada debut, su segundo ciclo ya está aquí (el primer episodio debuta este jueves 8 a las 23 horas en la plataforma de streaming). La nueva entrega conserva la estructura, por lo que cada capítulo aborda una hora en el agobiante turno del equipo del hospital de Pittsburgh que lidera Dr. Michael Robinavitch (Wyle), el atormentado y empático médico conocido como Robby.

Esta vez todo gira en torno al Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Robby ha decidido que ese es su último día de trabajo antes de tomarse un descanso –donde planea cruzar el país en motocicleta hasta Canadá–, pero en el transcurso de la jornada él y su equipo deberán enfrentar una cascada de emociones y situaciones difíciles (desde los efectos de la IA generativa hasta una caso de agresión sexual).

“Dado que nuestro arco se desarrolla en varios episodios u horas, esperamos que el público se involucre y conecte con (la persona) como lo hacen nuestros médicos. Eso es lo que hace que (la segunda temporada) se sienta aún más visceral”, explicó Wells a The A.V. Club.

Y sentenció: “No queremos hacer una serie con la que puedas doblar la ropa (mientras la ves). Queremos que te inclines hacia adelante en tu asiento”.

Warrick Page

Aunque tiene novedades –el principal fichaje es la actriz Sepideh Moafi, quien encarna a la Dr. Baran Al-Hashimi, una médico que llega con nuevas ideas y será el reemplazo temporal del protagonista–, la producción mantiene su nervio y estructura. Como dice el viejo proverbio, “si no está roto, no lo arregles”.

Qué dice la crítica

Si el primer ciclo consiguió críticas favorables, pero no eufóricas, su nueva tanda de capítulos ha acaparado elogios más rotundos.

“Lo que distingue a The Pitt es la facilidad con la que mantiene su alto nivel de oficio y relevancia. Tras el éxito de los premios, no se duerme en los laureles, ofreciendo episodio tras episodio una narrativa contundente, actuaciones sólidas y honestidad emocional. En un panorama televisivo saturado de distracciones y ruido, The Pitt sigue siendo una de las series más atractivas”, argumentó The Wrap.

En tanto, el portal RogerEbert.com destacó que “es notable cómo The Pitt ya se siente como una serie que llevara años al aire. Y el único personaje principal nuevo de esta temporada, la Dra. Baran Al-Hashimi, cobra vida con una actuación que se encuentra entre las mejores del año, a cargo de la fantástica Sepideh Moafi”.

Warrick Page

“Se siente bien volver a ponerse en las hábiles manos de The Pitt”, indicó Variety, que afirmó que “regresa triunfalmente” y con un elenco “incluso más numeroso y la misma conciencia social”.

Uno de los medios que reaccionó con tibieza fue Vulture, que planteó que “mientras la primera temporada se sentía genuinamente inquisitiva, ampliando sus ideas con la elegancia de un equipo que aún trabaja para convencer al público, la segunda tiene la arrogancia de alguien que cree que ya lo consiguió”.