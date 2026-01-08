SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    La premiada producción de HBO Max vuelve esta noche con una temporada que gira en torno al frenético turno del Día de la Independencia de EE.UU. Sin grandes cambios en su elenco, la nueva entrega ha acaparado comentarios más entusiastas que su ciclo debut. En tanto, sus creadores prometen una experiencia “aún más visceral".

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo Warrick Page

    Antes de que triunfara en los Premios Emmy y se convirtiera en una de las mayores sorpresas del streaming de 2025, The Pitt enfrentó un período difícil.

    Meses antes de su estreno, la familia de Michael Crichton –el creador de ER– demandó a Warner Bros. Television por incumplimiento de contrato. La acción se sustentaba en que, tras no haber llegado a acuerdo para realizar un reboot del drama médico emitido entre 1994 y 2009, el estudio “simplemente trasladó la serie de Chicago a Pittsburgh, la rebautizó como The Pitt y siguió adelante sin atribución ni compensación alguna para Crichton y sus herederos”.

    Warrick Page

    Según el escrito, se habría cometido una “traición personal” a la amistad de 30 años entre el fallecido realizador y John Wells –showrunner de la serie original y uno de los cerebros de The Pitt–, y se trataría de “un intento de robar a sus herederos el fruto de una de sus mayores creaciones”. La compañía no guardó silencio y emitió una declaración en que aseguraba que la demanda “carece de fundamento, ya que The Pitt es una serie nueva y original”.

    Esa polémica fue motivo de análisis entre los especialistas (los críticos accedieron a diez de sus 15 episodios anticipadamente). The New York Times planteó que “a pesar de todas las similitudes”, la ficción protagonizada por Noah Wyle “en realidad no es un revival ni un reboot”. Por el contrario, The Guardian apuntó que “es comprensible el revuelo” y agregó que “como espectador (...) la principal causa de molestia es que The Pitt no es ni de lejos tan efectiva (como ER)”.

    ¿Cómo se convirtió, entonces, en uno de los principales fenómenos de la televisión del último año? Su tanda de 15 capítulos –emitida semanalmente entre enero y abril de 2025– fue incrementando su popularidad entre los espectadores y se ganó el corazón de la crítica y la industria, que valoraron la alquimia generada entre su frenético ritmo, sus poderosas actuaciones y la humanidad de su historia.

    Warrick Page

    Nueve meses después del final de su temporada debut, su segundo ciclo ya está aquí (el primer episodio debuta este jueves 8 a las 23 horas en la plataforma de streaming). La nueva entrega conserva la estructura, por lo que cada capítulo aborda una hora en el agobiante turno del equipo del hospital de Pittsburgh que lidera Dr. Michael Robinavitch (Wyle), el atormentado y empático médico conocido como Robby.

    Esta vez todo gira en torno al Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Robby ha decidido que ese es su último día de trabajo antes de tomarse un descanso –donde planea cruzar el país en motocicleta hasta Canadá–, pero en el transcurso de la jornada él y su equipo deberán enfrentar una cascada de emociones y situaciones difíciles (desde los efectos de la IA generativa hasta una caso de agresión sexual).

    “Dado que nuestro arco se desarrolla en varios episodios u horas, esperamos que el público se involucre y conecte con (la persona) como lo hacen nuestros médicos. Eso es lo que hace que (la segunda temporada) se sienta aún más visceral”, explicó Wells a The A.V. Club.

    Y sentenció: “No queremos hacer una serie con la que puedas doblar la ropa (mientras la ves). Queremos que te inclines hacia adelante en tu asiento”.

    Warrick Page

    Aunque tiene novedades –el principal fichaje es la actriz Sepideh Moafi, quien encarna a la Dr. Baran Al-Hashimi, una médico que llega con nuevas ideas y será el reemplazo temporal del protagonista–, la producción mantiene su nervio y estructura. Como dice el viejo proverbio, “si no está roto, no lo arregles”.

    Qué dice la crítica

    Si el primer ciclo consiguió críticas favorables, pero no eufóricas, su nueva tanda de capítulos ha acaparado elogios más rotundos.

    “Lo que distingue a The Pitt es la facilidad con la que mantiene su alto nivel de oficio y relevancia. Tras el éxito de los premios, no se duerme en los laureles, ofreciendo episodio tras episodio una narrativa contundente, actuaciones sólidas y honestidad emocional. En un panorama televisivo saturado de distracciones y ruido, The Pitt sigue siendo una de las series más atractivas”, argumentó The Wrap.

    En tanto, el portal RogerEbert.com destacó que “es notable cómo The Pitt ya se siente como una serie que llevara años al aire. Y el único personaje principal nuevo de esta temporada, la Dra. Baran Al-Hashimi, cobra vida con una actuación que se encuentra entre las mejores del año, a cargo de la fantástica Sepideh Moafi”.

    Warrick Page

    “Se siente bien volver a ponerse en las hábiles manos de The Pitt”, indicó Variety, que afirmó que “regresa triunfalmente” y con un elenco “incluso más numeroso y la misma conciencia social”.

    Uno de los medios que reaccionó con tibieza fue Vulture, que planteó que “mientras la primera temporada se sentía genuinamente inquisitiva, ampliando sus ideas con la elegancia de un equipo que aún trabaja para convencer al público, la segunda tiene la arrogancia de alguien que cree que ya lo consiguió”.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesLa Tercera PMThe PittHBO MaxNoah WyleKatherine LaNasaTaylor DeardenSepideh MoafiPatrick BallSupriya GaneshFiona DourifIsa BrionesShabana AzeezR. Scott GemmillJohn WellsERMichael CrichtonPremios EmmySeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Los primeros pasos de Chevesich: nueva presidenta marca un estilo frontal y se evalúa prescindir del cargo de vocería

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio
    Chile

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo