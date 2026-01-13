El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

El músico y divulgador Seba Furman tocará y analizará en vivo los primeros tres discos de Charly García en el concierto “La Canción Sin Fin”. El 17 de enero, en el Teatro Nescafé de las Artes, el podcaster argentino tocará Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano bar (1984).

El podcast “La Canción Sin Fin” consiste en una serie de seis episodios donde se analiza en detalle la primera trilogía del artista argentino. El programa ha superado la cifra del millón y medio de reproducciones desde su publicación en 2020. La propuesta de Furman consiste en llevarlo al escenario en una experiencia que busca mantener contacto con el público, a la vez que se analizan las canciones de Charly García.

Seba Furman no se presentará solo, el músico estará acompañado por Julia Agra en la guitarra, Renzo Cocce en el bajo, Juan Archoni en el teclado y Sebastián Quintanilla en la batería. El show, traído a Chile de la mano de Fiis y Ala Sur, ha sido presentado en Buenos Aires, Montevideo y Europa.

También estarán como invitados los artistas locales Javiera Mena y Javier Barría, ambos devotos del argentino y con un destacado recorrido en escenarios del país.

Las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro y a través de Ticketmaster. Los valores están entre los 35 mil y 60 mil pesos.