El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

La reconocida cantautora Pascuala Ilabaca regresa con un nuevo disco junto a la aclamada SdC Big Band. “El Secreto de los Arbustos” marca una audaz colaboración entre la orquesta y la artista, explora temáticas profundas y sonoridades que van más allá del jazz tradicional, fusionando lenguajes musicales diversos.

Este nuevo disco nació como una idea idea de Rodrigo Quiroz, el contrabajista y productor de la Orquesta y de José Moraga, trombonista y director de la misma, que invitaron a Pascuala Ilabaca a inicios de este año, como una forma de diversificar el sonido de la Big Band. Con el correr de las semanas la invitación se convirtió en un disco colectivo. En este álbum hay composiciones de José Moraga (quién compuso la canción que da nombre al disco) y de Pascuala Ilabaca.

“El Secreto de los Arbustos” es también una fotografía de lo que estaba pasando Pascuala en ese momento. “Habla mucho de lo que estaba viviendo ese verano; una temporada de bastante adrenalina, cambio y revolución interna que se tradujo muy bien a la poesía y sonoridad de la orquesta y a la temática del disco, de realidades que se ocultan o que se apartan de la mirada cotidiana como la situación de calle, la ocupación palestina, pero también el erotismo o la sencillez de la contemplación de la naturaleza. Mi motivación fue traer ritmos y melodías ajenas al jazz y fusionarlas con el color y cultura de la Big Band. Sentía que por ahí podía aportar algo nuevo”, señala la cantautora.

El disco fue trabajado en paralelo por José Moraga y Pascuala Ilabaca, ambos compusieron por separado y luego ensamblaron con la orquesta que se iba después ensamblando con la banda a medida que las composiciones estaban listas y se intercambiaban las dos visiones. “Hubo mucho feedback al momento de hacer los arreglos para que la orquesta cuidara la esencia de las composiciones de Pascuala y la visión musical de nosotros. El montaje de la música con la orquesta fue de joyería, tratando de no descuidar ningún detalle musical para que las obras tuvieran un alto nivel tanto interpretativo como expresivo”, agrega José Moraga.

Para Pascuala Ilabaca, el mundo del big band y el jazz no le son ajenos a su historia musical. “Hay discos y músicos de Jazz que han influenciado muchísimo mi trabajo desde un inicio como John Coltrane, Charles Mingus, Chick Corea, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Robert Glasper, entre otros. También he tocado en Festivales de jazz muy importantes: el de Montreal, el de Londres, en San Francisco, Barcelona. Entonces me he relacionado con el mundo del jazz de muchas formas y haciendo amistades con las que he ido colaborando como Andrea Motis, Snarky Puppy y ahora SdC Big Band”.

“El Secreto de los Arbustos” tendrá una gira de presentaciones en la Región de Valparaíso y Santiago:

- 23 de noviembre: Parque Cultural de Valparaíso

- 26 de noviembre: Auditorio Manuel de Salas, entradas por PortalTickets

- 19 de diciembre: Teatro Municipal de Quilpué

- 11 de enero: Teatro Municipal de Viña del Mar