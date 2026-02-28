El universo de poesía y música latinoamericana de Milo J merecía un mejor horario y cierra Viña 2026 de madrugada

Vina del Mar, 27 de febrero 2026 El cantante Milo J durante su presentacion en la sexta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Las camisetas del Deportivo Morón, cuyo auspicio luce el nombre de Milo J, se hacían notar entre algunos de los asistentes en la previa. Otros, más clásicos, simplemente lucían una polera con la imagen del trapero argentino. Además de premiar con el aplauso cada vez que se le mencionaba.

Con su característico mate, Milo J de alguna forma se ganó la simpatía del público. Su interés sincero en la música y su muy buen disco La vida era más corta lo volvieron un número muy esperado.

Debido a las presentaciones de Paulo Londra, Pastor Rocha y Pablo Chill-E, se esperaba el arranque de madrugada. Pero fue aún peor. El atraso en el montaje, obligó a los animadores a rellenar. Finalmente salió a las 2.44. Demasiado tarde para un número de ese calado. Más, siendo el más popular por la votación de la gente.

También con un memorial en el camino al escenario (con una foto de Violeta Parra), Milo entra en escena y arranca con Bajo de la piel. El “Monstruo”, inquieto y por fin satisfecho, comienza a corear.

Además de la banda de acompañamiento, a Milo J lo acompaña un grupo vocal caracterizado con un vestuario, derivado de imaginería andina. Mientras, el cantante luce un cuchillo de utilería, como si estuviera enterrado en la espalda, mientras canta Solifican12. La trapera No soy eterno, su tema junto a Bizarrap, es coreada por el “Monstruo”, que pese a la hora, no afloja.

La puesta en escena del universo de Milo J suma sus intereses; los colores en alto contraste, del mundo urbano, a la instrumentación que incluye set de percusiones hasta cuerdas y flauta traversa, revelan al joven melómano que escucha de Movimiento Original, a Soda Stereo y Charly García. Aunque él lo tiene claro; “pura música latinoamericana para todos ustedes”. Y como para mostrar su punto, sigue con el cruce de trap y candombe de Gil.

El joven músico, luce con una templanza inusual para su edad. Se toma un momento para repasar su semana como jurado en Viña, con su infaltable termo con el mate, que llevó hasta para las entrevistas. “Chile es un país hermoso, cada día me sorprende más”, dice. Mientras, hay una petición de matrimonio en el público. “Felicidades, che”, les comenta.

Luego viene uno de los momentos esperados de la noche. Milo invita al escenario a Akriila, quien ya estuvo con Mon Laferte el jueves, para cantar la bella Llora llora. La misma que incluye el fragmento de Qué pena siente el alma, que escogió la cantante chilena. El “Monstruo” corea. Es uno de los buenos momentos de Viña 2026. Lástima por la hora.

Y la emoción siguió en alto. “Me gustaría que cantaran esta canción conmigo”, dice. Y luego da el pie para la delicada Niño, una canción que destila poesía y paisajismo sonoro. El respetable la corea voz en cuello, como si no fuera madrugada y la humedad bajase la temperatura. Y acaso consciente del impacto que siempre ha tenido Silvio Rodríguez en Chile, sigue con Luciérnagas. Una canción que de alguna forma abre un portal a la poesía del trovador cubano.

Un merecido premio, lo mínimo para un show que mereció un mejor marco.