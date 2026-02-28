SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Con animita, organillero y población: Pablo Chill-E lleva al Chile marginal al Festival de Viña

    Con un show cargado de guiños a la vida marginal, la estrella del trap chileno, apeló a lo colectivo. A revisar al género en toda su extensión y su sentimiento barrial. Con animita en el escenario en homenaje a Galee Galee y otros mártires del trap, Chill-E efectivamente no habló de política partidista, pero no se despojó de su profunda mirada social.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    El debut de la “shishigang” en el Festival de Viña 2026. Si ya han estado nombres estelares de la escena urbana como Polimá Westcoast o Young Cister, faltaba el nombre clave, el mismo que ha compartido escenario hasta con Bad Bunny; Pablo Chill-E.

    El puentealtino cierra en el escenario su semana en Viña, donde integró el jurado. Un salto a la masividad, que se fue adelantando con el aplauso que recibía cada noche, incluso por públicos totalmente distintos. De alguna manera, como sucedió el jueves con Mon Laferte, había un interés genuino por celebrarlo.

    “¡Shishigang!¡Shishigang!“, bramó el respetable antes de la aparición del ”shishiboss" ante una impresionante escenografía de estética barrial. Crudo, de tonos grises. Real. Incluso con una animita en un costado, donde se podía ver representados a artistas fallecidos como Galee Galee, Giuliano Yankees, Milan y Kevin Martes 13. Algo así como un recuerdo a los mártires del género, en código poblacional. De ese Chile que solo aparece en los reportes policiales.

    Pablo Chill-E FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

    Con Vibra, coreada desde la primera línea, inició el show con fibra de trap. Le siguió Nena Sad, que crece con el acompañamiento de banda en vivo. “A todas las nenas sad que lo están viendo por la tele, un besito”, lanzó.

    Pablo Chill-E hizo repetir el habitual grito de “shishigang” al público para encender el ambiente. Y sin pausas, entra un cuerpo de baile para acompañar en Asueto, otro tema trap, pero que crece con la banda de directo, incluso con un incendiario solo de guitarra eléctrica.

    “Levanten la mano los que fuman”, dice Pablo antes de dar paso a la entrada de Young Beef para hacer Singapur. Allí se subrraya ese primer bloque de trap duro. “Esto sí es trap loco -dice-. Representando al trap, represnetando a la población, representando a la gente”. Y de inmediato, el siguiente invitado; el rey de los trenches, Julianno Sosa, entra para cantar Dale tu kolin. El público se entrega al beat machante música.

    El show también tiene un esperable sabor a revancha. Una reivindicación de la periferia en un escenario de alcance global. “Ha sido un camino largo pero aquí estamos”, comenta antes de seguir con Baillin, un tema de fibra callejera, sin adornos. “A mi no me puso plata ni’un cochino traficante -canta-. La vida da vuelta’, la vida da vuelta’”.

    Por ello se entiende que el siguiente invitado es Arte Elegante, para cantar Bendición. Un tema cargado de lectura social, de marginalidad, malos servicios, postas mal abastecidas, cobros. Los arreglos andinos del tema también contribuyen a contrastar el repertorio hasta ahora.

    Entró un organillero. De su manivela salían las notas de ShiShi Gang. Pablo se acerca, toma un remolino. “Niños que no están por la maldad del ser humano -doce-.Este va para todos ustedes”. Los arreglos de quenas se ocupan de la repetitiva frase original. Un salto de ambición musical, que le suma profundidad a la canción. “Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar”, dice una frase de la escenografía. Como para no olvidar el alcance social de la música. De hecho, minutos después, un chinchinero realiza su baile en el escenario. Como en cualquier rincón del país. Mientras, en el palco lo siguen Young Cister y Pailita.

    “!SHISHI!”, grita Pablo. “!GANG!”, le responde el “Monstruo”. Una suerte de revancha a la vez que intentó cantarla durante la presentación de Polimá Westcoast y un micrófono que no funcionó, frustró los planes.

    Y aprovechando el momento, Pablo aprovecha de anunciar que recordará al fallecido Galee Galee, haciendo Big Cut; de alguna forma haciendo un homenaje al género en toda su extensión. Con sus glorias y sus penas. Por eso hace gritar su nombre al público.

    Para el final, entiende que debe subir el ánimo con temas como Bloqueame, Resentía y Gitana (con Bryartz en el escenario). La recepción de la Gaviotas de plata y oro -entregada por su pareja- marca una premiación que Chill-E dedica al colectivo, a la coordinadora social shishigang, a los barrios, a las poblaciones, a las niñeces del país. Al Chile de la galería.

    Más sobre:Festival de Viña 2026Pablo Chill-EMúsica urbanaYoung BeefJulianno SosaShishigang

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiénes eran los mártires de la música urbana que Pablo Chill-E llevó en un mural a Viña 2026

    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    Al menos 15 muertos, 28 heridos y varios vehículos destrozados tras estrellarse avión militar en Bolivia

    Las románticas bromas del Pastor Rocha a Michelle Bachelet, Cathy Barriga y Marcela Cubillos

    Inédita resolución: CNTV formula cargos a HBO Max por publicidad de casa de apuestas ilegal en horario de menores

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Pablo Chill-E recibe las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    Minuto a minuto | Pablo Chill-E recibe las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    2.
    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    3.
    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    4.
    “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

    “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

    5.
    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Inédita resolución: CNTV formula cargos a HBO Max por publicidad de casa de apuestas ilegal en horario de menores
    Chile

    Inédita resolución: CNTV formula cargos a HBO Max por publicidad de casa de apuestas ilegal en horario de menores

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”

    La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones

    Alejandro Tabilo cae con el sólido Sebastián Báez y el BCI Seguros ChileOpen queda sin nacionales

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Quiénes eran los mártires de la música urbana que Pablo Chill-E llevó en un mural a Viña 2026
    Cultura y entretención

    Quiénes eran los mártires de la música urbana que Pablo Chill-E llevó en un mural a Viña 2026

    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    Con animita, organillero y población: Pablo Chill-E lleva al Chile marginal al Festival de Viña

    Al menos 15 muertos, 28 heridos y varios vehículos destrozados tras estrellarse avión militar en Bolivia
    Mundo

    Al menos 15 muertos, 28 heridos y varios vehículos destrozados tras estrellarse avión militar en Bolivia

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    El Senado argentino despacha a ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango