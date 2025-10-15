SUSCRÍBETE
Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

La estrella de la música urbana se apresta a presentar el último de sus 3 shows sold out en el país. Hasta ahora, ha desplegado una agenda que lo tuvo preparando su concierto en Gran Arena Monticello, donde trabajaba casi todo el día, además de hacer vida social, asistiendo al show de Kendrick Lamar y una salida junto a Cris MJ y los futbolistas Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Rauw Alejandro en Chile. Crédito: DG Medios.

Todo un acontecimiento ha resultado el paso de la estrella de la canción urbana, Rauw Alejandro, por el país. El astro ha agotado cada una de las tres noches en el Movistar Arena, que arrancaron el pasado 13 de octubre, y finaliza este miércoles 15 de octubre.

El puertorriqueño llegó al país el pasado domingo 5 de octubre para abrir el tramo latinoamericano de la exitosa gira promocional de Cosa Nuestra, su quinto álbum de estudio que tuvo un debut espectacular en las listas, trepando al número 1 del Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums de Billboard. Un éxito jalonado además por buenos singles como Qué pasaría (junto a Bad Bunny), la salsera Tú con él y la sorprendente lectura discotequera para Se fue de Laura Pausini.

Rauw Alejandro en Chile. Crédito: DG Medios.

Antes de sus shows en el país, el boricua tuvo algunas actividades. Para mantener la forma artística, ensayó sus presentaciones durante cinco días en el Gran Arena Monticello. Lo preparó con toda la técnica involucrada, luces, sonido, escenografía, excepto la pirotecnia. Se movía con un staff de alrededor de 80 personas.

El puertorriqueño trabajaba allí durante todo el día, incluso almorzaba en el lugar. Según fuentes consultadas por Culto, se mostró muy aplicado y enfocado en perfeccionar su espectáculo en cada detalle. Incluso el último día montó el show completo, incluyendo coreografías y bailarinas. Es su gira más ambiciosa hasta la fecha, de hecho, es la primera que incluye una banda en vivo.

No todo fue trabajo. El 7 de octubre, Rauw Alejandro asistió al Estadio Monumental para presenciar como invitado el celebrado concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, que también tuvo la participación de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso como invitados.

Rauw Alejandro en Chile. Crédito: DG Medios.

Previo a su primer show en el Arena, Rauw Alejandro hizo algo de vida social. El jueves 9 salió a comer al exclusivo restorán Osaka, junto a un selecto grupo de comensales, que incluyó a la estrella urbana chilena, Cris MJ “el más que suena”, además de los futbolistas de Colo Colo, Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Y no solo compartieron la comida; el puertorriqueño también visitó la parcela de Isla, en la localidad de Buin, donde incluso se vistió de corto para jugar una animada “pichanga” junto a los cracks chilenos. “Somos amigos, hablamos hace tiempo y ahora se dio la oportunidad de poder compartir”, señaló Vidal a Radio ADN, antes del primer show, al que asistió vestido de gala como lo mandaba el dresscode. Asimismo llegó Isla y el también futbolista del equipo albo, Emiliano Amor.

Para sus presentaciones en el país, el puertorriqueño solicitó montar un pequeño gimnasio en el backstage del Movistar Arena, que incluyó equipamiento como pesas, mat de yoga, balones medicinales, entre otros implementos. También pidió a la producción algunas velas aromáticas con esencia de vainilla. Para el concierto de este miércoles 15 de octubre aún quedan tickets de vistas parciales, desde el costado.

