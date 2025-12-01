Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

Florinda Meza está por estos días en Chile y aprovechó su estadía para rendir un especial homenaje a su esposo, Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, confirmando de paso una situación que la reciente serie Chespirito, de HBO, se encargó de difundir: que aquí en el país se inició su romance.

Además, en una fecha especial: cuando este 28 de noviembre se cumplieron 11 años de la muerte del actor y comediante.

La conocida intérprete de “Doña Florinda” en El Chavo del 8, compartió un video en sus redes sociales en el que recordó a su fallecido esposo.

“Hoy se cumplen 11 años de que la forma corpórea, física de mi Rober se fue, pero ha seguido en el amor de todos ustedes, ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo y ha seguido en el amor que siento por él”, comenzó diciendo en su video.

“Mi Rober, estoy en Chile, te he extrañado mucho cada día, te sigo extrañando, te seguiré extrañando. Seguiré esperando tocarte, pero sé que estás aquí, que estás conmigo”, agregó.

En ese contexto, Meza afirmó que, “justamente hoy, aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro, en 1977, 12 de octubre. Rober, yo sé que los muertos, en algún lado, reposa su alma, que cuando morimos, el cuerpo no está, pero en algún lado estarás”.

“Te amo Rober. Gracias por dejar que yo te amara, gracias por amarme, gracias por lo que aprendí de ti, pero sobre todo, gracias por hacer que mi vida fuera interesante”, concluyó la actriz.

Bolaños y Meza visitaron Chile como parte de La Vecindad de El Chavo del 8 en la última parte de 1977, cuando ofrecieron varias presentaciones, entre ellas, un espectáculo masivo y colmado en el Estadio Nacional.