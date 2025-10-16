SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

El grupo de los hermanos Stambuk se pliega así a los homenajes al emblemático conjunto de música para la infancia, que esta semana recibió el galardón como Figura Fundamental de la Música Chilena, la máxima distinción que entrega SCD.

Por 
Equipo de Culto
Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Ritmos acelerados, tonos coloridos y efectos insinuantes abren el más reciente estreno de Glup!, una canción que promete circular por la lectura pop que ha hecho célebre al grupo liderado por los hermanos Stambuk, hasta que la voz de Koko, su vocalista, sorprende al entonar: “Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía”.

De esa manera, efectivamente se trata de una nueva versión de Una cuncuna, el tema más emblemático de Mazapán, agrupación clave en la música para las infancias en Chile, y que esta semana recibió oficialmente el premio Figura Fundamental de la Música Chilena por parte de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Mazapan-ok.jpg la-tercera

Fue precisamente en ese marco que los autores de hits como Enamorado de ti y Mi destino aceptaron la invitación que les hizo la organización, para dar nueva vida a un clásico que, según reconocen, los marcó y ha sido parte de sus propias vidas, tal como les ha sucedido a varias generaciones de chilenos.

Así lo cuenta Koko Stambuk, quien recuerda en un comunicado que “cuando éramos muy chicos teníamos una banda que era medio dark y nos gustaba mucho esta canción, porque de alguna forma relacionábamos toda la inocencia que tenía con The Cure. Entonces, cuando se insinuó esta idea, la verdad fue como que siempre hubiéramos estado esperando el momento para tocarla”.

En tanto, Rodrigo Stambuk remarca el afán de búsqueda en que se embarcaron, lo que se reflejó en una apuesta estimulante tanto en lo musical como en el videoclip, que contó con la participación del Taller de Teatro Inicial de la Fundación Mawen, dirigido por la profesora Valeria Suárez, que promueve la inclusión y la participación artística de niños y niñas con discapacidad. “Nunca nos imaginamos que iba a ser tan acertado compartir con ellos ese momento, porque le dieron esa esencia que yo creo que tiene Mazapán, que es conectar con la simpleza de las cosas, con la energía de los niños, que ellos que la tienen así, a flor de piel. Fue un video que nos emocionó, una de las cosas más lindas que hemos vivido como banda”, dice el bajista.

Una cuncuna ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, mientras que el videoclip puede verse a través de YouTube. El estreno de esta versión, además, viene a ubicarse como antesala al lanzamiento de nuevos temas inéditos de Glup!, banda que ya compartió un primer teaser del venidero single Mátame.

Junto con ello, el grupo alista su gran regreso a los escenarios capitalinos, con una presentación en la discoteca Blondie el próximo 17 de enero. Las entradas para el evento —que ya agotó su primera preventa— se encuentran disponibles a través de Passline.

*Puedes escuchar aquí la versión de Glup! para Una Cuncuna:

Más sobre:GlupMazapánKoko StambukSCDFigura fundamental de la música chilenaMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Von Appen dice que es irresponsable hablar del futuro de la “paz social” y valora la figura de Dorothy Pérez

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado
Chile

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Von Appen dice que es irresponsable hablar del futuro de la “paz social” y valora la figura de Dorothy Pérez
Negocios

Von Appen dice que es irresponsable hablar del futuro de la “paz social” y valora la figura de Dorothy Pérez

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Ahora fue contra Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”
Cultura y entretención

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo