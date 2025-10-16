Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Ritmos acelerados, tonos coloridos y efectos insinuantes abren el más reciente estreno de Glup!, una canción que promete circular por la lectura pop que ha hecho célebre al grupo liderado por los hermanos Stambuk, hasta que la voz de Koko, su vocalista, sorprende al entonar: “Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía”.

De esa manera, efectivamente se trata de una nueva versión de Una cuncuna, el tema más emblemático de Mazapán, agrupación clave en la música para las infancias en Chile, y que esta semana recibió oficialmente el premio Figura Fundamental de la Música Chilena por parte de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Mazapan-ok.jpg la-tercera

Fue precisamente en ese marco que los autores de hits como Enamorado de ti y Mi destino aceptaron la invitación que les hizo la organización, para dar nueva vida a un clásico que, según reconocen, los marcó y ha sido parte de sus propias vidas, tal como les ha sucedido a varias generaciones de chilenos.

Así lo cuenta Koko Stambuk, quien recuerda en un comunicado que “cuando éramos muy chicos teníamos una banda que era medio dark y nos gustaba mucho esta canción, porque de alguna forma relacionábamos toda la inocencia que tenía con The Cure. Entonces, cuando se insinuó esta idea, la verdad fue como que siempre hubiéramos estado esperando el momento para tocarla”.

En tanto, Rodrigo Stambuk remarca el afán de búsqueda en que se embarcaron, lo que se reflejó en una apuesta estimulante tanto en lo musical como en el videoclip, que contó con la participación del Taller de Teatro Inicial de la Fundación Mawen, dirigido por la profesora Valeria Suárez, que promueve la inclusión y la participación artística de niños y niñas con discapacidad. “Nunca nos imaginamos que iba a ser tan acertado compartir con ellos ese momento, porque le dieron esa esencia que yo creo que tiene Mazapán, que es conectar con la simpleza de las cosas, con la energía de los niños, que ellos que la tienen así, a flor de piel. Fue un video que nos emocionó, una de las cosas más lindas que hemos vivido como banda”, dice el bajista.

Una cuncuna ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, mientras que el videoclip puede verse a través de YouTube. El estreno de esta versión, además, viene a ubicarse como antesala al lanzamiento de nuevos temas inéditos de Glup!, banda que ya compartió un primer teaser del venidero single Mátame.

Junto con ello, el grupo alista su gran regreso a los escenarios capitalinos, con una presentación en la discoteca Blondie el próximo 17 de enero. Las entradas para el evento —que ya agotó su primera preventa— se encuentran disponibles a través de Passline.

*Puedes escuchar aquí la versión de Glup! para Una Cuncuna: