Hermanos Ilabaca contra el spam telefónico en su nuevo single

En tiempos de consumismo desenfrenado Hermanos Ilabaca arremete con Señorita, una desenfadada sátira del Spam Telefónico en clave de Funk.

La inspiración de esta canción proviene de ese clima de hastío y stress generalizado en la sociedad actual por el abusivo hostigamiento en la cobranza por parte de distintas entidades comerciales y su maquinaria de marketing.

Señorita es la respuesta a esta invasiva práctica en un intento por humanizar la conversación con una ejecutiva de cobranza estándar, con versos llenos de un humor irónico y mordaz.

Producido por Roberto Trujillo (Karol G, Luis Fonsi, Paulo Londra, Myriam Hernández), Señorita es el segundo sencillo del próximo álbum de Hermanos Ilabaca. El resultado es un potente combo de funk e influencias latinas, reforzando el característico sello identitario de la reconocida dupla de hermanos.

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