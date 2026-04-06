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    Culto

    Hermanos Ilabaca contra el spam telefónico en su nuevo single

    "Señorita", se llama la luminosa y funk canción, en que el dúo de Felipe y Pablo Ilabaca presentan una sátira de las llamadas telefónicas. Es el nuevo adelanto del segundo álbum de la dupla.

    Por 
    Equipo de Culto
    Sebastian Utreras

    En tiempos de consumismo desenfrenado Hermanos Ilabaca arremete con Señorita, una desenfadada sátira del Spam Telefónico en clave de Funk.

    La inspiración de esta canción proviene de ese clima de hastío y stress generalizado en la sociedad actual por el abusivo hostigamiento en la cobranza por parte de distintas entidades comerciales y su maquinaria de marketing.

    Señorita es la respuesta a esta invasiva práctica en un intento por humanizar la conversación con una ejecutiva de cobranza estándar, con versos llenos de un humor irónico y mordaz.

    Producido por Roberto Trujillo (Karol G, Luis Fonsi, Paulo Londra, Myriam Hernández), Señorita es el segundo sencillo del próximo álbum de Hermanos Ilabaca. El resultado es un potente combo de funk e influencias latinas, reforzando el característico sello identitario de la reconocida dupla de hermanos.

    Escucha Señorita a continuación

    Más sobre:HIHermanos IlabacaSeñoritaRoberto TrujilloMúsicaMúsica Culto

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