Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

Con una trayectoria marcada por reconocimientos como la Beca Guggenheim (1966), el Segundo Premio en la Bienal de Lima (1968) y el Primer Premio en el Concurso de Pintura de la Colocadora Nacional de Valores en Chile (1975), Yrarrázaval ha consolidado un lenguaje pictórico único a partir de la representación de rostros anónimos y presencias tensas, atravesadas por la soledad. Su pintura adquiere un tiempo espeso y demorado, que se acumula y resiste al olvido.

Tal como señala el curador, Antonio Echeverría: “Su obra formula una artificialidad arcaica, donde la representación insiste en acercarse a un otro simulado: figuras anónimas y desplazadas, cuyas identidades se extravían en la tela. Estas imágenes permiten trazar una arqueología de las masculinidades: presencias rígidas y misteriosas, sometidas a los códigos de la ciudad y del trabajo, que exponen la fragilidad de sus cosméticas al mismo tiempo que el poder de sus miradas”.

La muestra Ricardo Yrarrázaval: Tres décadas reúne más de 20 piezas realizadas entre 1964 y 1986, gracias al generoso préstamo de colecciones privadas y a obras pertenecientes a la Colección Il Posto.

La muestra se puede ver en Il Posto, Espoz 3150, -1, Vitacura. Jueves y viernes de 15pm a 18 pm y sábados de 11am a 14pm. Entrada gratuita.