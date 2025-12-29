SUSCRÍBETE POR $1100
    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    El periodista chileno radicado en Suiza fue distinguido por su texto “Abriendo la maleta de Violeta Parra: la historia de sus recopilaciones olvidadas en Ginebra”, en una ceremonia realizada durante La Furia del Libro, donde también se lanzó la antología con las quince crónicas finalistas de esta segunda edición.

    Por 
    Equipo de Culto
    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    La crónica chilena tiene un nuevo nombre destacado. Jonathan Mardones fue elegido ganador de la segunda edición del Premio Nuevas Plumas Chile 2025, gracias a “Abriendo la maleta de Violeta Parra: la historia de sus recopilaciones olvidadas en Ginebra”, un texto que reconstruye un episodio poco conocido del legado de la artista chilena desde una maleta de ella que sigue en Suiza.

    El anuncio se realizó el pasado fin de semana en La Furia del Libro, en lo que fue uno de los eventos más concurridos de la feria. Junto al anuncio del ganador se lanzó el libro II Premio Nuevas Plumas Chile 2025, que reúne las quince crónicas finalistas de esta edición y que fue publicado por Berrinche, sello especializado en no ficción. La actividad tuvo lugar ante un salón repleto de público, familiares y seguidores de la no ficción.

    “Llenamos este tremendo salón en 34 segundos, y eso demuestra que la crónica chilena está muy viva”, dijo el escritor chileno Juan Pablo Meneses, fundador y director del premio, al iniciar la ceremonia. El autor destacó el interés del público por el género y subrayó que el objetivo del certamen es visibilizar nuevas voces del periodismo narrativo.

    Por su parte, Claudio Broitman, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, institución que organiza el premio junto a la Universidad Portátil y con el apoyo de La Tercera, señaló que “estamos muy entusiasmados con el premio, porque vemos que con él despega una nueva generación de cronistas”.

    El jurado de esta edición estuvo compuesto por la historiadora y escritora María José Cumplido, y los periodistas Andrew Chernin (La Tercera) y Pablo Mancini (The Washington Post). Durante la premiación, Cumplido destacó el valor del género: “La crónica es también una forma de hacer historia, de registrar el presente con profundidad y sensibilidad”.

    El texto ganador de Mardones se centra en una investigación realizada desde Suiza, donde el autor reside actualmente. Al recibir el premio, el periodista contó que su vida es la de un migrante, pero que cuando supo de la maleta olvidada de Violeta Parra “pensé que era una buena historia para mandar al premio”.

    Periodista titulado por la Universidad Alberto Hurtado, Mardones ha desarrollado su trabajo en torno a la memoria, los personajes históricos y los conflictos sociales, combinando investigación y periodismo narrativo. Su residencia en Ginebra fue clave para acceder a los archivos que dieron origen a la crónica premiada.

    Además del reconocimiento económico de un millón de pesos, el ganador obtendrá una beca para realizar un taller narrativo en la Universidad Portátil. El texto será publicado próximamente en La Tercera.

    El libro presentado en La Furia del Libro reúne las crónicas de Amanda Marton Ramaciotti, Natalia Figueroa Sepúlveda, Julio César Olivares, Renato Roble, América Isabel Sánchez Rodríguez, Jonathan Mardones, Judith Herrera, Sofía Troncoso, Cristóbal Chávez Bravo, Silvana Campos Hidalgo, Tomás Marín Andrada, Maritza Peña Delgado, Juan Iñigo Ibáñez, Paula Huenchumil Jerez y Pablo Henríquez Gálvez, conformando un retrato generacional de la nueva crónica chilena.

    Con esta segunda edición, el Premio Nuevas Plumas Chile consolida su presencia en el país como una plataforma clave para jóvenes autores, y se suma a las ediciones del certamen que ya se desarrollan en México y Estados Unidos, reafirmando su apuesta por el periodismo narrativo en español.

    La tercera edición del Premio Nuevas Plumas Chile será anunciado próximamente.

