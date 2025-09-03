Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

Novedades para los seguidores de Los Prisioneros y, en particular, de Jorge González, muchas veces esquivo a aparecer en medios y sobre todo en la TV. Él mismo alguna vez lo dijo: la pantalla chica fue posiblemente el medio que más lo menosprecio en su fase de gloria.

Como fuere, en REC TV, la noche de este miércoles 3 a las 23:00 horas, se transmitirá el último capítulo de la tercera temporada de El cuarto de música, y su conductor, Cristián “Chico” Pérez, conversará en un episodio de larga duración, de 80 minutos, con el líder, compositor y cantante del desaparecido trío sanmiguelino. El reconocido cantautor hace cuatro años que no daba una entrevista para la TV.

El cuarto de música, programa de la señal del recuerdo del 13, fue estrenado en mayo de 2023 con la conducción de Cristián Pérez y muestra entrevistas íntimas realizadas en un ambiente acogedor y cercano, donde el comunicador explora la música chilena a través de sus invitados en un set repleto de sus vinilos.

El también DJ habla sobre el gran logro que es haber conseguido una entrevista en El cuarto de música a González: “Quisimos cerrar esta temporada con el más grande, Jorge González”, comenta Pérez y añade que “la gestión de la entrevista nace, primero, de un interés de Jorge de hablar conmigo. Él me ubica a través de un conocido, me llama y hablamos, y luego nos juntamos a conversar sobre música. En esta instancia, él me cuenta que le gustaba mucho mi trabajo y declara una admiración por El cuarto de música y me comenta que siempre lo ve y que le gustaría estar en nuestro programa… ¡y por supuesto no me pude negar!”.

De hecho, en esta emisión que se transmitirá hoy, el músico confesará que ve el programa y le dirá lo siguiente a su conductor: “Me encanta. Me encanta que entrevistes a artistas. Que entrevistes al ‘Negro’ Piñera y a toda esa gente que yo pienso que hay que revindicar. A todos esos colegas, por ejemplo a Miguelo, que no eran mis mejores amigos en aquella época, pero eran colegas y estuvieron ahí… Y merecen estar ahí. Hicieron cosas valiosas musicalmente, según yo”.

“Creo que Jorge González es el artista más importante vivo de nuestra música. Y por eso se le pone a la altura de Violeta Parra, Víctor Jara y, también, de Los Jaivas. Y eso es pensando en su legado, en la importancia de su composición musical y en la autoría de las letras”, reflexiona Cristián “Chico” Pérez.

Y agrega: “Para mí es importante porque yo soy de la generación de su música. A diferencia de la generación en que les contaron que Los Prisioneros fueron grandes, yo fui testigo y viví el proceso y la experiencia de ser alguien que descubre a este grupo en el contexto del país que teníamos. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es primordial en la composición del soundtrack de mi vida”.

Además, en este último capítulo 2025 de El cuarto de música se podrá conocer, de la propia voz del artista, sus inicios en la música, los primeros acordes que lo conquistaron en su infancia, y lo marcador que fue para su futuro profesional el haberse criado en un hogar donde la música era fundamental. “Mi vieja se levantaba cantando y mi papá también”, dirá.

También revelará el inicio de Los Prisioneros, cómo dio origen a los primeros temas y el motivo de sus letras. Además, desclasificará cómo creó la banda y cómo ésta cambió el sonido de la época.

El artista, que cumple 61 años en diciembre de este año, recordará el éxito de Los Prisioneros en el extranjero, especialmente en Perú, Colombia y Ecuador. “Eso es un orgullo, porque la peleábamos de igual a igual con los demás. El cuento de los niños humildes de San Miguel allá no existía. Ellos no tenían idea qué era San Miguel y la excusa de Pinochet, allá no servía”, recordará.

El cuarto de música; esta noche a las 23:00 horas se transmite el último capítulo del tercer ciclo por REC TV, la señal de recuerdo del 13.