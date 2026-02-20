La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

Después de experimentar con arreglos orquestales en piezas como For No One y Eleanor Rigby, Paul McCartney volvió a apostar por la instrumentación clásica para trabajar algunas de sus canciones en el imprescindible álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Entre ellas, incluyó She’s Leaving Home, en la que contaba una devastadora historia sobre la pérdida y la incomunicación generacional, retrata a unos padres desconcertados que jamás supieron escuchar a su hija, quien se va de su casa junto con su pareja, algo que en el “Verano del amor” estaba ocurriendo mucho. Con una estructura casi teatral y una melodía profundamente expresiva, McCartney construyó un relato íntimo que trascendía el formato tradicional del pop.

El tema llamó la atención de George Martin, el legendario productor quedó impactado al escucharla por primera vez. En su libro All You Need is Ears, Martin la describió así: “Es casi como una pequeña ópera, y es una de las canciones mejor construidas que han hecho. Me sorprende que pudieran hacer esto a su edad, porque podían ver el conflicto entre los jóvenes y los mayores”.

El reconocimiento no terminó ahí. Leonard Bernstein, una de las figuras más influyentes de la música académica del siglo XX, también elogió la complejidad de la melodía. Incluso se atrevió a comparar la sensibilidad compositiva de los Beatles con la de Robert Schumann en esta pieza.

Bernstein subrayó que, aunque la música del grupo empleaba un vocabulario armónico, rítmico y melódico limitado —basado en tríadas simples y armonías propias del folk—, dentro de ese marco lograban aventuras creativas extraordinarias. “Basta pensar en la originalidad de una melodía de los Beatles”, afirmó.