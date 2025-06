La dura opinión de Florinda Meza acerca de la serie biográfica de Chespirito: “No estoy contenta”

La actriz Florinda Meza (76) viuda de Roberto Gómez Bolaños -el popular Chespirito-dio a conocer su posición ante el reciente estreno de la serie de Max Chespirito: Sin querer queriendo, que aborda la vida de su fallecido esposo, el creador de El chavo del 8. Meza, quien en la serie aparece bajo el nombre ficticio de Margarita Ruíz, no se mostró muy contenta con la ficción.

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese… No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho“, declaró en una entrevista reciente a los medios mexicanos.

Y añadió que esperaba que la serie mostrara a las personas en toda su complejidad, no en una sola mirada de los hechos. “Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Si yo hago una telenovela, nunca presento malos de nacimiento ni buenos de nacimiento. Las buenas historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque así lo han presentado, tiene personas”.

Además, se refirió al hecho de que el personaje de Ruiz no se llame como ella. “No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando, nunca hubiera querido, ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”