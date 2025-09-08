SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

El astro urbano se lanzó contra el director de orquesta luego que este último criticara su show sinfónico que ofreció esta semana en el Teatro Corpartes y que fue emitido por TVN.

Por 
Equipo de Culto
La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín“

Horacio Saavedra fue lapidario. El director de orquesta, y quien durante décadas cumplió ese rol en el Festival de Viña, se refirió en duros términos al exitoso show de Pablo Chill-E el pasado fin de semana en el Teatro Corpartes, llamado Red Bull Symphonic y donde se presentó en un formato sinfónico. Además, la cita fue emitida por TVN.

En su Instagram, Saavedra publicó una imagen del espectáculo para tirarle dardos sin compasión:  “La verdad trate de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir“, lanzó.

“La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para Camerata. No vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc. igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente es otro“, criticó duramente Saavedra.

La respuesta de Pablo Chill-E

El astro urbano, por su lado, utilizó su cuenta de X para responder a las críticas. También lo hizo en su estilo. “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso“, publicó en la plataforma digital, en una comparación alusiva a Valentín Trujillo.

En un comunicado, la red estatal destacó la presentación como un “hito para la música urbana nacional”.

Gabo Paillao, por su parte, el director de orquesta de la presentación, comentó: “Fue un orgullo musicalizar y orquestar este concierto. Para mí fue un concierto hermoso, estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos los músicos que están acá, de la producción, mi mánager, los técnicos. Estoy muy feliz porque hicimos un trabajo fenomenal”.

Más sobre:Pablo Chill-EHoracio SaavedraValentín TrujilloTío ValentínRed Bull SymphonicTeatro CorpartesMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Kast aborda renuncia de Francisco Vidal a TVN: “Es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno”

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Minsal detalla los avances tras la inversión de $73 mil millones para reducir listas de espera

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

5.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos
Chile

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Kast aborda renuncia de Francisco Vidal a TVN: “Es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno”

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental
Negocios

Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío

Derrota de Milei también castiga a la bolsa local y sufren las acciones con exposición a Argentina:

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel
El Deportivo

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

La ANFP pone de ejemplo a Colo Colo para darle un portazo a la intención de la U en la Supercopa

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Cultura y entretención

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda
Mundo

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”