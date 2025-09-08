La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín“

Horacio Saavedra fue lapidario. El director de orquesta, y quien durante décadas cumplió ese rol en el Festival de Viña, se refirió en duros términos al exitoso show de Pablo Chill-E el pasado fin de semana en el Teatro Corpartes, llamado Red Bull Symphonic y donde se presentó en un formato sinfónico. Además, la cita fue emitida por TVN.

En su Instagram, Saavedra publicó una imagen del espectáculo para tirarle dardos sin compasión: “La verdad trate de disfrutar y entender este invento tipo Concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir“, lanzó.

“La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica? De 25 músicos, que no da para Camerata. No vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc. igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente es otro“, criticó duramente Saavedra.

La respuesta de Pablo Chill-E

El astro urbano, por su lado, utilizó su cuenta de X para responder a las críticas. También lo hizo en su estilo. “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso“, publicó en la plataforma digital, en una comparación alusiva a Valentín Trujillo.

Viejo chico Pelao siempre fui más del tío Valentín en todo caso — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) September 8, 2025

En un comunicado, la red estatal destacó la presentación como un “hito para la música urbana nacional”.

Gabo Paillao, por su parte, el director de orquesta de la presentación, comentó: “Fue un orgullo musicalizar y orquestar este concierto. Para mí fue un concierto hermoso, estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos los músicos que están acá, de la producción, mi mánager, los técnicos. Estoy muy feliz porque hicimos un trabajo fenomenal”.