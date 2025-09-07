SUSCRÍBETE
Culto

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

Uno de los mayores astros del cancionero urbano chileno presentó este fin de semana un espectáculo sinfónico que fue emitido por TVN. Se trata de una experiencia pionera en Sudamérica.

Por 
Equipo de Culto
Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

Un hito de consideración se llevó a cabo este viernes 5 y sábado 6 de septiembre en Teatro Corpartes, al realizarse por primera vez en Latinoamérica el proyecto Red Bull Symphonic, debutando en Chile y televisado para todo el país a través de las pantallas de TVN.

Uno de los nombres más relevantes de la escena urbana del país, Pablo Chill-E, desplegó un set de 18 canciones, acompañado de la orquesta dirigida por Gabo Paillao.

Dentro del repertorio rearmado para Red Bull Symphonic, sonaron hits como “My Blood”, “Dale tu kolin”, “Vibras”, “Jaguar”, “Desahogo”, “Singapur”, “Hablamos Mañana” (colaboración junto a Bad Bunny), un mix de temas en homenaje a Galee con “Big Cut”, “Mami no estés triste” y “Nube”, y un cierre de alto nivel con el súper éxito “Shishgang” .

La orquesta acompañada de grandes músicos nacionales con instrumentos de cuerdas y vientos, también contó con batería, bajo, guitarra y piano. Así fue como Pablo Chill-E entregó al cien por ciento su confianza en los arreglos y dirección de Paillao, con un resultado final “impactante, que ha quedado como un gran hito para la música chilena, la escena urbana y, un gran paso en la carrera de Pablo Chill-E", según describe un comunicado.

“Nos preparamos harto, fueron cinco meses de ensayo, aunque fue su tiempo igual estaba nervioso, porque siento que tenía que ponerme al nivel de músicos reales…gente ha estudiado años y años música. Sentía que tenía la responsabilidad de que saliera todo como corresponde. Me siento contento, hubo mucho cariño del público, como también de todo el equipo que teníamos armado de la orquesta, el gabo, todos. Salió bacán como tenía que salir”, señaló Pablo Chill-E en el mismo texto.

Las entradas para este espectáculo se agotaron en menos de 48 horas, por lo que ambas fechas estuvieron a tablero vuelto. Previo al show, se realizó una alfombra roja, donde desfilaron reconocidos rostros de televisión y cantantes.

Red Bull Symphonic ha recorrido el mundo con icónicos espectáculos. Desde Egipto, Australia, Grecia, entre otros países, tomando el género musical del público local de cada país y convirtiéndolo en un viaje de sonidos y sinfonía instrumental en vivo.

Chile ha sido el pionero este fin de semana de este espectáculo en territorio latino, que llegará el próximo 26 de septiembre a Argentina, con Trueno en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

