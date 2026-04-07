SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter llega a Chile

    La experiencia nocturna inspirada en la reconocida saga cinematográfica se estrena en Santiago el 24 de abril en el Parque Quinta Normal.

    Por 
    Equipo de Culto

    Por primera vez en Chile y Latinoamérica, los fans de Harry Potter™️ de todas las edades tendrán la oportunidad de explorar un fascinante sendero iluminado inspirado en el icónico Bosque Prohibido de las películas. Presentado por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, la plataforma tecnológica líder en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo, y en colaboración con LOTUS, Harry Potter™️: La Experiencia del Bosque Prohibido abre el 24 de abril en el Parque Quinta Normal de Santiago por una temporada limitada.

    Esta experiencia envolvente y apta para toda la familia ya ha cautivado a más de dos millones de visitantes en todo el mundo, incluyendo público del Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Estados Unidos y Canadá. Ahora llega a Chile para ofrecer a los fanáticos una oportunidad única de vivir la franquicia como nunca antes, en uno de los parques más céntricos y grandes de la ciudad.

    Al caer la noche, luces encantadoras transformarán el entorno en un sendero mágico al aire libre de 1 kilómetro, pensado para que familias y fanáticos del mundo de Harry Potter puedan disfrutarlo. A medida que se adentren en el bosque iluminado, los visitantes se encontrarán con sorpresas inspiradas en algunos de los momentos más icónicos de las películas de Harry Potter™ y Fantastic Beasts™. En el recorrido, podrán descubrir criaturas mágicas como hipogrifos, nifflers y muchas sorpresas más.

    “Estamos encantados de traer este recorrido encantado al mercado chileno”, afirma César Ruiz, Manager regional de Fever Originals en Latinoamérica. “Esta experiencia de nivel mundial será un evento inolvidable tanto para los habitantes de Santiago como para los que vengan de fuera”, agrega.

    Al final del recorrido, los visitantes accederán a una aldea temática con distintos puestos donde podrán adquirir una selección de comida y bebida, así como visitar una tienda de recuerdos con mercancía oficial y exclusiva disponible para su compra.

    Las entradas saldrán a la venta el miércoles 15 de abril de 2026, pero desde hoy, los fans están invitados a unirse a la lista de espera para acceder de forma anticipada en HPForbiddenForestExperience.com.

    Los clientes de Caja Los Andes* podrán acceder a un 20% de ahorro exclusivo en entradas para Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido™ en Santiago durante una preventa especial de 24 horas, disponible el próximo 13 de abril al mediodía.

    Para obtener más información sobre Harry Potter™️: La Experiencia del Bosque Prohibido, puede visitar HPForbiddenForestExperience.com y seguir las redes sociales en Instagram y Facebook, utilizando #HPLaExperienciadelBosqueProhibido.

    Más sobre:Bosque perdidoHarry PotterQuinta NormalMagazineMagazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas

    Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    Cancillería hace control de daños interno por enredo de declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

    El enredo en la oposición por quién asume el liderazgo

    ¿Dos almas en La Moneda? El contrapeso de Alvarado y García con Quiroz que influyó en el retraso del ingreso de la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Íntimo y clásico: U2 vuelve a respirar con su mejor trabajo en años

    Íntimo y clásico: U2 vuelve a respirar con su mejor trabajo en años

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas
    Chile

    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas

    Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan
    Negocios

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Del cable submarino al tren subterráneo: Patricio Rey, gerente de Desarrollo País, será el nuevo presidente del Metro

    Quiroz explica cómo funcionará el crédito tributario al empleo

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna
    Tendencias

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    ¿Se acaba la maldición? Aaron Ramsey anuncia su retiro como futbolista profesional
    El Deportivo

    ¿Se acaba la maldición? Aaron Ramsey anuncia su retiro como futbolista profesional

    Adam Bareiro, el goleador de Boca Juniors que amenaza a la UC y que vivió un especial capítulo con Daniel Garnero

    Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Con la hija de Malcolm y otro actor como Dewey: cómo es el esperado regreso de Malcolm in the Middle
    Cultura y entretención

    Con la hija de Malcolm y otro actor como Dewey: cómo es el esperado regreso de Malcolm in the Middle

    De la profecía a la gloria: cinco libros imprescindibles para viajar a la Luna a través de la gran literatura

    La experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter llega a Chile

    Legisladores de EE.UU. aumentan presión para que gabinete invoque la 25ª Enmienda para destituir a Trump
    Mundo

    Legisladores de EE.UU. aumentan presión para que gabinete invoque la 25ª Enmienda para destituir a Trump

    Irán rechaza las amenazas de Trump y le recuerda que han sobrevivido a “siglos de delirios” de sus enemigos

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar
    Paula

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”