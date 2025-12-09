La explosiva temporada final de The Boys revela su fecha de estreno y avance oficial en CCXP Brasil

Prime Video encendió este fin de semana CCXP Brasil, donde más de 3,000 fans llenaron el escenario y fueron testigos del tan esperado anuncio de la quinta y última temporada de The Boys que se estrenará el 8 de abril de 2026. La cabeza creativa y productor ejecutivo Eric Kripke subió al escenario junto a las estrellas de la serie, Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone y Colby Minifie, para una celebración de la serie con un toque siniestro. El panel revivió los momentos más impactantes y favoritos de los fans de esta emblemática serie, antes de ofrecer un primer vistazo electrizante de lo que trae el épico capítulo final con el avance oficial.

La quinta temporada de The Boys, ganadora de múltiples premios Emmy, se estrenará el 8 de abril de 2026, con dos episodios, con el estreno de un nuevo episodio cada semana, culminando con el inolvidable y épico final de la serie el 20 de mayo de 2026. La quinta temporada se transmitirá exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

En la quinta y última temporada, el mundo de Homelander está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están presos en un “Campo de Libertad”. Annie lucha por formar una resistencia contra la abrumadora fuerza Supe. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una serie de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, gente. Van a pasar cosas grandes.

The Boys se basa en la historieta y bestseller del New York Times, escrita por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes además son productores ejecutivos, y está desarrollada por Eric Kripke, productor ejecutivo y cabeza creativa. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin y Jason Netter también son productores ejecutivos. The Boys es una producción de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.