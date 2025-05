La única película que Al Pacino necesitó ver dos veces seguidas

Al Pacino, es uno de los actores claves de la industria del cine. Desde su irrupción en Me, Natalie (1969) y The Panic in Needle Park (1971), saltó a la fama con su legendaria interpretación de Michael Corleone en El Padrino (1972).

En el set de aquel filme, el joven Pacino compartió con una leyenda, el célebre Marlon Brando, quien interpretaba a su padre ficticio, don Vito Corleone. Una experiencia definitiva para él, porque había crecido viendo sus películas.

“No tengo duda de que cada vez que veo a Brando estoy viendo a un gran actor. Independientemente de si actúa bien o no, estás viendo a alguien que sigue la tradición de un gran actor. Lo que hace con su talento es algo extraordinario, pero lo tiene todo”, explicó en las páginas del libro Al Pacino en conversación con Lawrence Grobel (Norma, 2007).

Al Pacino

Pacino rememoró el impacto de ver a Brando en la gran pantalla. “El talento, la capacidad, están ahí, por eso ha perdurado. Recuerdo la primera vez que vi Nido de Ratas.Tenía que volver a verla, ahí mismo. No podía moverme, no podía salir del cine. Nunca había visto algo así. No podía creerlo”.

Estrenada en 1954, Nido de Ratas, fue uno de los filmes que forjaron la leyenda de Brando. Fue dirigida por Elia Kazán, quien ya había trabajado con el actor en la inolvidable Un tranvía llamado deseo (1951) y en la clásica Viva Zapata (1952).

El filme es considerado de los mejores de la historia. Recibió doce nominaciones al Óscar y ganó ocho, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor (Brando), Mejor Director (Kazán) y Mejor Actriz (Eva Marie Saint).