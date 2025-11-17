Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

Novedades para los seguidores de Lollapalooza Chile. Y sobre todo para los fans de la cantante Marina, antes conocida por el proyecto Marina and The Diamonds.

Marina será uno de los sideshows de la edición 2026 del evento y se presentará en vivo en el Teatro Coliseo el próximo 17 de marzo, en el marco de su gira de promoción de su título Princess of Power.

“Los sideshows de Lollapalooza Chile ofrecen una experiencia única y complementan la magia del festival, permitiendo a los asistentes disfrutar de conciertos exclusivos en formatos más íntimos y cercanos, haciendo que la experiencia musical sea aún más memorable”, dice un comunicado.

Desde sus inicios en 2009, Marina ha demostrado ser una de las artistas más inquietas de su generación. Su último trabajo es una exploración eufórica y llena de energía sobre la sanación, el empoderamiento y la autoafirmación, marcando un punto de inflexión en su trayectoria como artista independiente. Con temas que celebran la libertad, la energía femenina y el amor, Marina continúa construyendo un futuro basado en autenticidad, creatividad y valentía.

Y además, con un creciente culto de seguidores en el circuito.

Su trayectoria, que cuenta con cinco discos aclamados y éxitos internacionales, como Man’s World, la posicionan como una de las artistas más relevantes de la escena actual.

Este sideshow será una oportunidad única para vivir una experiencia musical en un formato íntimo.

Entradas a la venta en Puntoticket:-

Preventa Artista: miércoles 19 de noviembre a las 10:00 am.

- Venta General: viernes 21 de noviembre a las 10:00 am.