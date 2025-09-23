Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

Luego de siete años de ausencia, Silvio Rodríguez regresa a Chile con cuatro presentaciones en el Movistar Arena de Santiago durante la próxima semana.

Los conciertos del emblemático músico y poeta cubano serán abiertos por músicos chilenos; el lunes 29 de septiembre será el turno de Manuel García; el miércoles 1 de octubre está asignado para Illapu; el domingo 5 de octubre es para Patricio Anabalón; y la última fecha, lunes 6 de octubre, la abrirá Nano Stern.

Todos artistas de amplia trayectoria y que han reconocido la huella creativa y la influencia del cubano en algún punto de su trayectoria.

En las presentaciones, por lo demás, lo acompañará el grupo Trovarroco, (Rachid López y Maikel Elizarde) la flautista y clarinetista Niurka González y Oliver Valdés en la batería y la percusión, así como Jorge Reyes en el contrabajo, Jorge Aragón en el piano y Emilio Vega en el vibráfono.

Nano-Stern.jpg la-tercera

Silvio Rodríguez se refirió de esta manera a su último disco: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ”Canciones del siglo XXI (menos una)”. Después pensé en ”Después”. Por último, me he decidido por ”Quería saber”. Aunque quizá debería llamarse ”Quiero saber”, porque eso es lo que me mueve. La única canción que no es de este siglo es la última, o sea: ”Tonada para dos poemas” de Rubén Martínez Villena”.

“Compuse esta música a principios de los 70s, cuando Roberto Fernández Retamar me pidió que hiciera un disco con poemas de Martí y le dije que no me atrevía, por la calidad de los que habían salido con la autoría de Pablo Milanés, Sara González y Amaury Pérez. Entonces Roberto me sugirió que lo hiciera con poemas de Rubén, poeta y revolucionario de los años 30, que ambos admiramos”.

Illapu Sinfónico Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

“Logré musicar algunos de sus versos, pero lo único que decidí mostrar fue mi acercamiento a estas dos intensas cuartetas alejandrinas, tan vigentes! Por entonces grabé una versión con Emiliano Salvador, Eduardo Ramos y Leoginaldo Pimentel, integrantes, como yo, de aquel remoto Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (GES). Creo que esta nueva versión también vale la pena, por los excelentes músicos que me acompañan”.

“Las demás canciones, las actuales, las canté en muchos conciertos de barrio. Y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan las alas”.