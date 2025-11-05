Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

La celebración de los 15 años de Los Vasquez sigue creciendo. Además de dos conciertos históricos en el Movistar Arena —con el 15 de noviembre completamente vendido y el 14 de noviembre con más del 80% de las entradas vendidas—, el dúo anunció un sorteo para su público: un acordeón, una guitarra y un Mini serán los grandes premios que coronarán este festejo.

“Queremos que esta celebración sea inolvidable, tanto para nosotros como para el público que nos ha acompañado estos 15 años”, comenta Ítalo Vásquez en un comunicado. Por su parte, Enzo Vásquez agrega: “Estos regalos tienen un valor muy especial. Nuestro papá tenía un Mini cuando vivíamos en Coyhaique, y con él recorrimos gran parte del sur de Chile. Ese auto representa el comienzo de nuestro camino, la música en la carretera y el legado familiar que hoy seguimos honrando. Por eso quisimos incluirlo en esta celebración, como un símbolo de todo lo que nos trajo hasta aquí”.

El Mini estará en exhibición fuera del Movistar Arena antes de cada show, para que los asistentes puedan fotografiarse con él, y durante ambos conciertos subirá al escenario como parte del espectáculo.

Los sorteos se realizarán en vivo durante las dos noches, con la participación del público presente, prometiendo momentos únicos de emoción y cercanía.

Con esta iniciativa, Los Vasquez refuerzan la conexión con sus seguidores, quienes han acompañado al dúo desde sus primeros éxitos como Tú me haces falta, Miénteme una vez y Juana María, hasta consolidarlos como uno de los artistas más queridos y convocantes del país.

El 15 de noviembre ya está completamente agotado, y quedan las últimas entradas para el 14 de noviembre, disponibles a través de Punto Ticket.

Mecanismo de entrega:

•⁠ ⁠El día 14 se eligen al azar 3 personas (una para cada regalo) y se les invitará para el día 15.

•⁠ ⁠El día 15 se eligen al azar 3 personas (una para cada regalo)

•⁠ ⁠El mismo día 15, se hará el sorteo de cada regalo, con ambas personas en escenario (la que pierde se lleva premio de consuelo, merch autografiado)

Consideraciones:

•⁠ ⁠Sólo usar tickets validados, es decir, presentes en el arena, en cada día respectivo.

•⁠ ⁠No usar entradas de cortesía

•⁠ ⁠Si la persona del día 14 no puede asistir el día 15, se hace igual el sorteo con su nombre, y cualquiera sea el premio gane se le entregará

•⁠ ⁠El mini se exhibirá fuera del arena previo al show, para que los asistentes puedan fotografiarse.

•⁠ ⁠Durante el sorteo el mini estará en el escenario, en ambos días (falta definir en qué momento sube al escenario)