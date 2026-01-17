Luis Fonsi y Feid sorprenden con aparición en las Fiestas de la Calle San Sebastián para anunciar su primera colaboración

Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que cada año marcan el cierre de las celebraciones decembrinas en Puerto Rico, recibieron una sorpresa especial este 2026. Luis Fonsi y Feid se hicieron presente con una inesperada participación.

La aparición de ambos artistas encendieron las calles de San Juan, repletas de asistentes. Rápidamente la escena fue registrada por el público y compartida en redes sociales.

Luis Fonsi y Feid no solo se mezclaron con la gente que abarrotaba la tradicional celebración, además sorprendieron con un anuncio especial: el anuncio de su primera colaboración musical.

Fue así como los artistas compartieron un adelanto exclusivo de Cambiaré, canción que los reúne a ambos para fusionar sus estilos e incursionar en ritmos como la salsa. Una propuesta que rinde homenaje a las raíces del género, pero con una energía fresca y contemporánea.

La canción y su video oficial tendrán su estreno oficial el martes 20 de enero a las 19 horas, perfilándose desde ya como uno de los lanzamientos más relevantes del inicio de 2026.

La presentación sorpresa fue vivida como un verdadero regalo por las miles de personas que colmaron las calles del Viejo San Juan, transformando la feria en una auténtica fiesta musical.

Para Fonsi y Feid, compartir una primicia de esta magnitud en este contexto tuvo un significado especial: una oportunidad única para conectar directamente con su público y con la energía vibrante de la cultura puertorriqueña, en el marco de una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas del año.







