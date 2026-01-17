SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Luis Fonsi y Feid sorprenden con aparición en las Fiestas de la Calle San Sebastián para anunciar su primera colaboración

    Luis Fonsi y Feid sorprendieron con una aparición inesperada en las Fiestas de la Calle San Sebastián de Puerto Rico donde anunciaron su primera colaboración musical. Se trata de Cambiaré, una canción que marca su incursión en la salsa y fusiona los estilos de ambos artistas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Luis Fonsi y Feid sorprenden con aparición en las Fiestas de la Calle San Sebastián para anunciar su primera colaboración

    Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que cada año marcan el cierre de las celebraciones decembrinas en Puerto Rico, recibieron una sorpresa especial este 2026. Luis Fonsi y Feid se hicieron presente con una inesperada participación.

    La aparición de ambos artistas encendieron las calles de San Juan, repletas de asistentes. Rápidamente la escena fue registrada por el público y compartida en redes sociales.

    Luis Fonsi y Feid no solo se mezclaron con la gente que abarrotaba la tradicional celebración, además sorprendieron con un anuncio especial: el anuncio de su primera colaboración musical.

    Fue así como los artistas compartieron un adelanto exclusivo de Cambiaré, canción que los reúne a ambos para fusionar sus estilos e incursionar en ritmos como la salsa. Una propuesta que rinde homenaje a las raíces del género, pero con una energía fresca y contemporánea.

    La canción y su video oficial tendrán su estreno oficial el martes 20 de enero a las 19 horas, perfilándose desde ya como uno de los lanzamientos más relevantes del inicio de 2026.

    La presentación sorpresa fue vivida como un verdadero regalo por las miles de personas que colmaron las calles del Viejo San Juan, transformando la feria en una auténtica fiesta musical.

    Para Fonsi y Feid, compartir una primicia de esta magnitud en este contexto tuvo un significado especial: una oportunidad única para conectar directamente con su público y con la energía vibrante de la cultura puertorriqueña, en el marco de una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas del año.



    Más sobre:MúsicaLuis FonsiFeidPuerto RicoMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic rechaza relación profesional o personal con Yáber y Najle tras investigación paralela en “trama bielorrusa”

    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia

    Cuatro imputados por caso de estafa a Amparo Noguera quedan en prisión preventiva

    Caso Julia Chuñil: Fiscalía confirma que trabajos en domicilio se extenderán “hasta que sea necesario”

    Autoridades destacan declaración del Río Mapocho como humedal urbano a lo largo de 16 comunas de la RM

    Entre 34 y 36°C: declaran alerta roja por calor extremo en provincia de Malleco

    Lo más leído

    1.
    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM
    Chile

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Vodanovic rechaza relación profesional o personal con Yáber y Najle tras investigación paralela en “trama bielorrusa”

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Negocios

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Continúa en racha: Ben Brereton asiste el gol de la victoria del Derby County en el Championship
    El Deportivo

    Continúa en racha: Ben Brereton asiste el gol de la victoria del Derby County en el Championship

    Arranca el Abierto de Australia: Alcaraz y Sinner lideran el cuadro mientras Tabilo y Garin preparan su estreno

    Choque de leones: los mundialistas Marruecos y Senegal definen al mejor de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Luis Fonsi y Feid sorprenden con aparición en las Fiestas de la Calle San Sebastián para anunciar su primera colaboración
    Cultura y entretención

    Luis Fonsi y Feid sorprenden con aparición en las Fiestas de la Calle San Sebastián para anunciar su primera colaboración

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia
    Mundo

    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida