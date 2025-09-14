Desató la locura: así fue la sorpresiva presentación de Feid en pleno Providencia
El artista colombiano llamó a sus fanáticos a reunirse en un “coffe party”, a eso de las 11.30 de la mañana en Kafera Holley, ubicado en plena comuna de Providencia.
A través de una historia de Instagram, el cantante colombiano anunció que estaba en Santiago e invitó a todos sus fanáticos a encontrarse en Kafera Holley.
El “Ferxxo” se encuentra realizando una gira de Coffee Parties en Latinoamérica, realizando el último este sábado en Caminito en Buenos Aires, Argentina.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.