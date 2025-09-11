El inédito avistamiento de un gato Colocolo en Papudo: apareció en el jardín de una casa
El registro fue difundido por la cuenta de Instagram de @fundacion_papudo_nativo, y explicaron que la presencia de este felino silvestre en zonas urbanas puede tener diversos motivos.
Según la fundación, el felino “podría haber sido desplazado por la presencia de perros asilvestrados y/o sin supervisión, que lamentablemente, cazan en el sector sur de Papudo”, explicaron en su post.
Así, llamaron a cuidar a la especie y a concientizar a la comunidad para proteger a la fauna nativa.
