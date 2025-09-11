SUSCRÍBETE
El inédito avistamiento de un gato Colocolo en Papudo: apareció en el jardín de una casa

El registro fue difundido por la cuenta de Instagram de @fundacion_papudo_nativo, y explicaron que la presencia de este felino silvestre en zonas urbanas puede tener diversos motivos.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Según la fundación, el felino “podría haber sido desplazado por la presencia de perros asilvestrados y/o sin supervisión, que lamentablemente, cazan en el sector sur de Papudo”, explicaron en su post.

Así, llamaron a cuidar a la especie y a concientizar a la comunidad para proteger a la fauna nativa.

Más sobre:Mundo AnimalGato ColocoloFauna NativaPapudoRegión de Valparaíso

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

