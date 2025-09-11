Hombre saltó en parapente desde el Cristo Redentor: es buscado por la policía
El sujeto ingresó sin autorización y ahora está siendo investigado por cometer un delito contra el patrimonio cultural.
Si bien en el registro solo aparece una persona, según informó la policía de Río de Janeiro, hubo dos involucrados.
Las imágenes fueron captadas por un guía turístico llamado David Moreira Figueiredo, que desconocía que esta práctica fuera ilegal.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.