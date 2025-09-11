SUSCRÍBETE
Los dramáticos registros que dejó la explosión de un camión que transportaba gas en Ciudad de México

El incidente dejó al menos cuatro muertos y 90 personas heridas, y ocurrió a las 2.20 de la tarde del miércoles, tras volcar en un puente de Iztapalapa.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El momento de la explosión quedó registrado en diversos videos que se difundieron en redes sociales, y muestran el miedo de las personas al ver cómo una espesa nube se expandía en el puente repleto de vehículos.

El camión transportaba 49.500 litros de gas, y 18 vehículos resultaron afectados.

Las causas del incidente están siendo investigadas.

