Los dramáticos registros que dejó la explosión de un camión que transportaba gas en Ciudad de México
El incidente dejó al menos cuatro muertos y 90 personas heridas, y ocurrió a las 2.20 de la tarde del miércoles, tras volcar en un puente de Iztapalapa.
El momento de la explosión quedó registrado en diversos videos que se difundieron en redes sociales, y muestran el miedo de las personas al ver cómo una espesa nube se expandía en el puente repleto de vehículos.
El camión transportaba 49.500 litros de gas, y 18 vehículos resultaron afectados.
Las causas del incidente están siendo investigadas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.