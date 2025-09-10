Imágenes sensibles: disparan a activista conservador y aliado de Trump en un evento universitario

A través de redes sociales comenzaron a circular varios videos que muestran el momento exacto en que el activista recibió un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante miles de personas.

La universidad informó en comunicado que hay un sospechoso detenido.

Sin embargo, se desconoce el estado de salud de Kirk.

Donald Trump reacción rápidamente a la noticia, y compartió un mensaje desde Truth Social: “Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que Dios le bendiga”.

Kirk es una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos. Cuenta con millones de seguidores y en 2012 cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en establecimientos educacionales.