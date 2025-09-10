SUSCRÍBETE
Más de 60 contenedores cayeron al mar en uno de los puertos más importantes de EE.UU

Durante la jornada del martes, 67 contenedores cayeron desde el buque Mississipi en el Puerto de Long Beach, incidente que obligó suspender temporalmente las operaciones del terminal.

El Puerto de Long Beach es uno de los principales terminales, ya que recibe el 40% de todos los contenedores que transitan anualmente por Estados Unidos.

Frente al incidente, la respuesta de emergencia fue inmediata. Miembros de la tripulación y personal del puerto se movilizaron para asegurar el material que cayó al mar.

Sin embargo, autoridades no han informado del contenido exacto de los contenedores ni del posible impacto que este accidente podría tener en el tráfico marítimo.

Más sobre:MundoLong BeachLos ÁngelesPuertoTráfico marítimoContenedores

