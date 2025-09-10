Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo
Polonia confirmó que una vivienda fue dañada por aeronaves no tripuladas rusas y además, halló restos de siete aeronaves interceptadas.
Este miércoles, una casa y un automóvil resultaron dañados durante la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia durante la noche, según comunicó El Ministerio del Interior de Polonia, agregando además, que hasta ahora se han localizado siete drones y restos de un proyectil desconocido.
“Hemos encontrado siete drones y restos de proyectiles... de origen desconocido”, declaró en conferencia de prensa la portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka.
Por otra parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que la incursión rusa constituía una provocación . “Es lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”, agregando además, que no tenía “ninguna razón para creer” que estaban “al borde de la guerra”.
