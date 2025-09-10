SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo

Polonia confirmó que una vivienda fue dañada por aeronaves no tripuladas rusas y además, halló restos de siete aeronaves interceptadas.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Este miércoles, una casa y un automóvil resultaron dañados durante la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia durante la noche, según comunicó El Ministerio del Interior de Polonia, agregando además, que hasta ahora se han localizado siete drones y restos de un proyectil desconocido.

“Hemos encontrado siete drones y restos de proyectiles... de origen desconocido”, declaró en conferencia de prensa la portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka.

Por otra parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que la incursión rusa constituía una provocación . “Es lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”, agregando además, que no tenía “ninguna razón para creer” que estaban “al borde de la guerra”.

Más sobre:Poloniadrones rusosespacio aéreo poloniapolonia derriba drones rusosGuerra en Ucrania

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

“A puro corazón toca la puerta del Mundial”: prensa internacional se rinde ante Bolivia y el despilfarro de Venezuela

Servicios

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA
Chile

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Vodanovic refuerza reproche al Ejecutivo por eventuales recortes a Gores: “No nos parece algo que corresponda”

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas
Negocios

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Banco Central sube cálculo de crecimiento del PIB 2025 y 2026, pero anticipa que la inflación terminará el año en 4%

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año
Tendencias

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda

Cuándo y en qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C por el evento de “mini verano”

“Puede tener nefastas consecuencias”: el Santa Laura genera división a horas de la aprobación de la Supercopa
El Deportivo

“Puede tener nefastas consecuencias”: el Santa Laura genera división a horas de la aprobación de la Supercopa

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

“A puro corazón toca la puerta del Mundial”: prensa internacional se rinde ante Bolivia y el despilfarro de Venezuela

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash
Cultura y entretención

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Natalia Lafourcade: “Me he dado cuenta que el valor y la riqueza de mi mundo están en otra dirección a la actual”

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia
Mundo

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

“Lo más cerca desde la II Guerra Mundial”: Polonia advierte sobre posible conflicto tras incursión de drones rusos

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo