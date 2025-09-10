Completamente carbonizado: dron muestra cómo quedó el hotel Hilton tras violentas protestas en Nepal

Diversos edificios gubernamentales, desde la Corte Suprema y el Parlamento nepalí, hasta las casas de los ministros, fueron quemados.

Pero también fueron incendiadas las sedes de los partidos políticos, incluyendo la del Partido Comunista de Nepal.

Además, se incluye una escuela privada que es propiedad de Arzu Deuba Rana, actual ministra de Relaciones Exteriores.