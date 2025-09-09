Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
LOA Y NotCo: más que un terremoto
Conversamos con Javier Cueto, confundador de la cervecería LOA, sobre su asociación con Notco y los planes futuros de la que hoy es la fábrica de cerveza independiente más grande del país.
Por
Paula Morales
9 SEPTIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Lee también:
El nuevo rol de los influencers
El modelo de negocios del Claro Arena
Maxus y su mayor renovación en Chile
Más sobre:
Money Talks
LOA
NotCo
Terremoto
Cerveza
Cervecerías
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 6 min
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias
hace 7 min
En vivo: Venezuela y Bolivia buscan quedarse con el repechaje para el Mundial 2026
hace 11 min
Con un debut: revisa la formación de la Roja de Córdova para recibir al Uruguay de Bielsa en el cierre de las Eliminatorias
hace 28 min
Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar legalidad de aranceles impuestos por Trump
hace 48 min
Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
hace 49 min
Puntos ciegos
Servicios
Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias
Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios
Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
Chile
Declaran alerta roja en Paihuano por incendio forestal cercano a sector poblado: se emite alerta SAE
Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
Encuentran cuerpo sin vida en ribera del río Mapocho: GOPE realizó procedimiento en el lugar
Negocios
Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar legalidad de aranceles impuestos por Trump
Gerente general de ILC: “Nos relacionamos con una de cada tres personas que tienen más de 60 años en Chile”
Banco Central mantiene tasa de interés y anticipa mayor cautela para concretar nuevos recortes
Tendencias
Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple
Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios
El Deportivo
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias
En vivo: Venezuela y Bolivia buscan quedarse con el repechaje para el Mundial 2026
Con un debut: revisa la formación de la Roja de Córdova para recibir al Uruguay de Bielsa en el cierre de las Eliminatorias
Finde
Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Cultura y entretención
HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”
Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara
Mundo
La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”
Corte Suprema de Brasil comienza a deliberar sobre la posible condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El primer ministro de Nepal renunció tras mortales protestas contra la prohibición de redes sociales
Paula
Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.