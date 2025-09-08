Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
El nuevo rol de los influencers
Conversamos con Tatiana Riesle, gerente general de Falabella retail Chile, respecto de la estrategia de la empresa con los influencers y la nueva plataforma “Creators F” para creadores de contenido.
Por
Paula Morales
8 SEPTIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Lee también:
El modelo de negocios del Claro Arena
Rafael Gumucio: Matta en Nueva York
Maxus y su mayor renovación en Chile
Más sobre:
Money Talks
Falabella
Influencers
Creadores de contenido
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 7 min
Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa
hace 18 min
Estadio Claro Arena
hace 20 min
Amenaza a nuestra democracia
hace 22 min
Evitar consecuencias devastadoras
hace 24 min
Pluralidad e independencia de TVN
hace 26 min
“Normalización” en materia de seguridad
Servicios
Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado
Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido
Chile
Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa
La Moneda invitó a los tres expresidentes a conmemoración del 11/09: Lagos y Frei se excusaron
Gobierno y oposición desescalan conflicto por reforma de voto obligatorio en búsqueda de un acuerdo
Negocios
Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital
Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”
De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile
Tendencias
Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos
El Deportivo
Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja
Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel
“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana
Finde
Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Cultura y entretención
La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición
Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo
Mundo
Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza
El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda
Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia
Paula
Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.