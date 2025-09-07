Inicio
El modelo de negocios del Claro Arena
Conversamos con Juan Pablo Paraje, gerente general de Cruzados, quien define al recinto como más que un estadio y entre los diferentes modelos de negocio, el Claro Arena tiene cerca de 50 empresas y marcas comprometidas.
Por
Pablo Gándara
7 SEPTIEMBRE 2025
