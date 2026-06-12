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    MO APRÈS SKI: ¡La montaña llega al corazón de Santiago!

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    MO APRÈS SKI: ¡La montaña llega al corazón de Santiago!

    Mandarin Oriental, Santiago da la bienvenida a una nueva temporada de invierno con el regreso de MO Après Ski, una experiencia única que por cuarto año consecutivo transforma la ciudad en un exclusivo refugio de montaña.

    Desde junio, la terraza de adoquines de Atrium se convierte en el escenario ideal para disfrutar de buena música, coctelería de autor y gastronomía de inspiración alpina, todo con vistas privilegiadas a los jardines del hotel.

    MO APRÈS SKI: ¡La montaña llega al corazón de Santiago!

    La experiencia se centra en cuatro acogedoras cabinas de invierno, cada una con capacidad para hasta seis personas.

    Están especialmente ambientadas para evocar la calidez y el encanto de un lodge de alta montaña, con mantas, cojines y detalles decorativos que invitan a relajarse.

    MO APRÈS SKI: ¡La montaña llega al corazón de Santiago!

    Además, cuentan con calefacción, parlantes Bluetooth, iluminación ambiental, puertos USB y botón de llamado para servicio personalizado.

    El entorno exterior complementa la experiencia con una atmósfera invernal: una máquina de nieve artificial, música ambiente, pinos naturales y un lounge al aire libre que invita a compartir y disfrutar.

    El equipo culinario de Mandarin Oriental, Santiago ha diseñado un menú exclusivo que rinde homenaje a los sabores de la montaña, incluyendo clásicos como el Fondue de quesos, pan campestre, champiñones, filete de Res grillado, papas baby.

    Para abrigarse del frio, la carta propone la clásica sopa de cebollas caramelizada, queso Gruyere y masa de hoja, otro destacado es el Fish & Chips Merluza Austral en Batido de Cerveza Crujiente, Papas Milhojas Crocantes Salsa Tártara de Albahaca, Pure de Arvejas

    MO APRÈS SKI: ¡La montaña llega al corazón de Santiago!

    Para los fanáticos de los dulces, el cierre perfecto llega con delicadas tentaciones como Apfelstrudel, rellenos de manzanas, pasas y canela, helado de vainilla artesanal creme fraiche. Otro imperdible son los Churros salsas de chocolate caliente y canela, dulce de Leche. Todo acompañado por una cuidadosa selección de vinos y coctelería de temporada.

    Datos clave:

    MO Après Ski estará disponible desde el 5 de junio hasta el 31 de agosto, de lunes a domingo, entre las 16:00 y las 22:00.

    Para reservas y más información, escríbanos a mostg-senso@mohg.com o llame al +56 2 2950 3188.

    Siga nuestras novedades en Instagram: @mo_santiago

    Más sobre:Mandarin Oriental Santiagobranded-findeFinde LTPanoramaMontañaTerrazas

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