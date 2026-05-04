Cadillac presenta el CT5-V Blackwing F1 Collector Series: una edición limitada con ADN del “Circo”

Aprovechando el Gran Premio de Miami, su debut como local en la Fórmula Uno, Cadillac hizo la presentación del CT5-V Blackwing F1 Collector Series, una edición especial que celebra su ingreso al “Circo”. Es el primer modelo de un fabricante estadounidense que incorpora branding oficial del campeonato, y lo hace con una propuesta que mezcla exclusividad, alto rendimiento y herencia deportiva.

Basado en el ya reconocido CT5-V Blackwing, esta serie limitada a 26 unidades toma inspiración directa del monoplaza de competición MAC-26, trasladando su carácter al asfalto. Su diseño exterior destaca por una pintura Midnight Stone Frost combinada con acentos en plata, gris y negro, junto a detalles gráficos de la F1 y FIA que refuerzan su vínculo con la máxima categoría del automovilismo.

Pero más allá de la estética, el foco está en el rendimiento. Bajo el capó, el modelo equipa un motor V8 de 6,2 litros con supercargador optimizado, capaz de entregar 685 caballos de fuerza. Esta mecánica se asocia a una transmisión manual de seis velocidades, una configuración cada vez más escasa en el segmento, que apunta a ofrecer una experiencia de conducción más pura y conectada.

El conjunto se complementa con el paquete Precision, que incorpora frenos carbocerámicos y ajustes específicos en el chasis, elevando sus capacidades en pista. Estas mejoras permiten que el sedán no solo luzca como un vehículo inspirado en la Fórmula 1, sino que también entregue un comportamiento acorde a ese linaje.

En el interior y exterior, cada unidad ha sido concebida como pieza de colección, con elementos exclusivos que refuerzan su carácter único. La producción limitada no solo conmemora el año en que Cadillac debuta en la principal categoría automovilística del mundo, sino que también posiciona a este modelo como un objeto de culto para entusiastas y coleccionistas.

Así, el CT5-V Blackwing F1 Collector Series se presenta como una síntesis entre ingeniería de alto desempeño y marketing deportivo, llevando el espíritu de la competición a un formato utilizable en carretera, sin renunciar a la radicalidad que define a los grandes deportivos.