Pánico en Mendoza: alumna de 14 años llevó un arma al colegio y disparó al menos dos veces

El incidente ocurrió en la escuela Marcelino Bloco, ubicada en el municipio de La Paz, alrededor de las 9:30 a.m, cuando los estudiantes finalizaban el primer recreo.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La adolescente disparó en al menos dos ocasiones y lleva más de tres horas atrincherada en el patio del establecimiento.

Según consignó el Clarín, la menor es hija de un policía de la Provincia San Luis y es familiar del intendente de La Paz. Le habría sacado el arma a su padre.

El estruendo de los disparos causó pánico en los jóvenes, como se puede ver en los videos que fueron difundidos por medios argentinos.

Todos los alumnos de la escuela fueron evacuados y no se han registrado heridos.

