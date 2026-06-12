Ximena Ruz: “Hoy gestionar el riesgo es clave para las empresas chilenas. Necesitan estar preparadas para lo que viene”

En un escenario marcado por la búsqueda de mayor productividad y crecimiento económico, las empresas chilenas están comenzando a replantear el rol de la sostenibilidad dentro de sus estrategias. Hoy, el sector privado se está transformando en un factor clave para enfrentar los riesgos asociados al cambio climático y asegurar la continuidad de los negocios. La directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), Ximena Ruz, así lo explicó durante una nueva entrevista en Hub Sustentabilidad de Radio Duna.

Según la experta, el cambio climático ya está impactando directamente la productividad de distintos sectores económicos. “Muchas veces se habla del cambio climático como algo lejano, pero en realidad las empresas lo están viviendo ya. Ellas han percibido y son las primeras que toman decisiones al respecto”, indicó. Entre los efectos más presentes mencionó la escasez hídrica, las olas de calor, los aluviones y las interrupciones en las cadenas de suministro, fenómenos que están afectando la logística, el acceso a mercados y la continuidad en la calidad de las operaciones.

Un ejemplo de esto fue el desplazamiento de ciertas actividades productivas hacia el sur del país. “Hoy día tenemos producción vitivinícola en la onceava región. Años atrás eso era imposible. Y eso es producto del cambio climático”, explicó Ruz. Para la experta, estos cambios ponen en evidencia que las empresas ya no pueden abordar la sostenibilidad únicamente desde una lógica comunicacional.

“Hoy día ya no estamos hablando de que la sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional, sino que más bien ya se transforma en un tema de gestión de riesgo para las empresas”, afirmó. En esa línea, agregó que las organizaciones buscan anticiparse a amenazas climáticas que puedan comprometer su continuidad operacional, desde incendios forestales hasta eventos extremos asociados a precipitaciones o sequías prolongadas.

Durante la conversación sostuvo además que la gestión del riesgo se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector privado. “Gestionar el riesgo es clave para las empresas chilenas. Necesitan estar preparadas para lo que viene, porque ya lo están sintiendo, ya lo están viviendo”, señaló. Esta mirada ha llevado a muchas compañías a ampliar su análisis más allá de sus propios procesos, incorporando factores territoriales como la disponibilidad de agua en las cuencas o la vulnerabilidad de la infraestructura frente a desastres naturales.

En este escenario, los Acuerdos de Producción Limpia (APL) han surgido como una herramienta para fortalecer la competitividad a través de la eficiencia. Y estos instrumentos, impulsados por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, permiten identificar oportunidades para reducir consumos de agua, energía y materias primas, así como optimizar procesos y disminuir residuos. “Los acuerdos de producción limpia buscan la eficiencia productiva. Parten de la base de que todo proceso productivo puede tener mejoras y puede ser más eficiente”, explicó Ruz.

Pero además, destacó el rol que están desempeñando las pequeñas y medianas empresas en esta transformación. Aunque suelen contar con menos recursos, muchas veces tienen mayor capacidad para implementar cambios rápidos y de bajo costo. “Pequeños cambios, pequeñas buenas prácticas, hacen una diferencia importante”. En esa línea, explicó que existe una nueva generación de emprendedores que incorpora criterios de sostenibilidad desde el origen de sus negocios, con modelos productivos más eficientes y alineados con los desafíos ambientales de la actualidad.

Finalmente, Ruz destacó que la sostenibilidad también se ha convertido en una condición para acceder a mercados internacionales y adaptarse a nuevas exigencias regulatorias. “Muchas empresas que son exportadoras requieren ser sostenibles para poder acceder a mercados internacionales”, indicó.

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